[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇87銘柄・下落99銘柄（東証終値比）
11月20日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは206銘柄。東証終値比で上昇は87銘柄、下落は99銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は46銘柄。うち値上がりが21銘柄、値下がりは19銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は5円安となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の20日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2315> ＣＡＩＣＡＤ 104.4 +18.4（ +21.4%）
2位 <196A> ＭＦＳ 321 +52（ +19.3%）
3位 <4424> Ａｍａｚｉａ 505 +80（ +18.8%）
4位 <3672> オルトＰ 71 +10（ +16.4%）
5位 <8105> ＢＴＣＪＰＮ 512.1 +42.1（ +9.0%）
6位 <9344> アクシスＣ 920 +75（ +8.9%）
7位 <6549> ＤＭソリュ 1690 +110（ +7.0%）
8位 <2158> フロンテオ 980 +57（ +6.2%）
9位 <6089> ウィルＧ 1174 +57（ +5.1%）
10位 <4005> 住友化 492 +22.8（ +4.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2345> クシム 140 -76（ -35.2%）
2位 <7776> セルシード 305.5 -73.5（ -19.4%）
3位 <8746> ｕｎｂａｎｋ 274 -63（ -18.7%）
4位 <6380> オリチェン 2200 -330（ -13.0%）
5位 <7836> アビックス 85 -5（ -5.6%）
6位 <4978> リプロセル 151.6 -8.4（ -5.2%）
7位 <4570> 免疫生物研 1375 -61（ -4.2%）
8位 <4596> 窪田製薬ＨＤ 49.3 -1.7（ -3.3%）
9位 <4720> 城南進研 277 -8（ -2.8%）
10位 <7686> ひとまいる 401 -11（ -2.7%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4005> 住友化 492 +22.8（ +4.9%）
2位 <7735> スクリン 13100 +140（ +1.1%）
3位 <4506> 住友ファーマ 2730 +28.0（ +1.0%）
4位 <4188> 三菱ケミＧ 843 +5.3（ +0.6%）
5位 <6841> 横河電 4761.6 +26.6（ +0.6%）
6位 <1802> 大林組 2990 +13.5（ +0.5%）
7位 <8766> 東京海上 5366 +16（ +0.3%）
8位 <7203> トヨタ 3053 +9.0（ +0.3%）
9位 <2914> ＪＴ 5789 +15（ +0.3%）
10位 <8058> 三菱商 3626 +8.0（ +0.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3697> ＳＨＩＦＴ 1002.6 -7.9（ -0.8%）
2位 <7013> ＩＨＩ 2792.5 -18.5（ -0.7%）
3位 <4502> 武田 4424.3 -26.7（ -0.6%）
4位 <5801> 古河電 9845 -50（ -0.5%）
5位 <6758> ソニーＧ 4440 -21（ -0.5%）
6位 <4568> 第一三共 3610 -17.0（ -0.5%）
7位 <4755> 楽天グループ 926.3 -3.2（ -0.3%）
8位 <8591> オリックス 4017 -10（ -0.2%）
9位 <8267> イオン 2814.4 -5.6（ -0.2%）
10位 <4063> 信越化 4427 -7（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
