　11月20日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは206銘柄。東証終値比で上昇は87銘柄、下落は99銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は46銘柄。うち値上がりが21銘柄、値下がりは19銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は5円安となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の20日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2315>　ＣＡＩＣＡＤ　　　104.4　+18.4（ +21.4%）
2位 <196A>　ＭＦＳ　　　　　　　321　　+52（ +19.3%）
3位 <4424>　Ａｍａｚｉａ　　　　505　　+80（ +18.8%）
4位 <3672>　オルトＰ　　　　　　 71　　+10（ +16.4%）
5位 <8105>　ＢＴＣＪＰＮ　　　512.1　+42.1（　+9.0%）
6位 <9344>　アクシスＣ　　　　　920　　+75（　+8.9%）
7位 <6549>　ＤＭソリュ　　　　 1690　 +110（　+7.0%）
8位 <2158>　フロンテオ　　　　　980　　+57（　+6.2%）
9位 <6089>　ウィルＧ　　　　　 1174　　+57（　+5.1%）
10位 <4005>　住友化　　　　　　　492　+22.8（　+4.9%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2345>　クシム　　　　　　　140　　-76（ -35.2%）
2位 <7776>　セルシード　　　　305.5　-73.5（ -19.4%）
3位 <8746>　ｕｎｂａｎｋ　　　　274　　-63（ -18.7%）
4位 <6380>　オリチェン　　　　 2200　 -330（ -13.0%）
5位 <7836>　アビックス　　　　　 85　　 -5（　-5.6%）
6位 <4978>　リプロセル　　　　151.6　 -8.4（　-5.2%）
7位 <4570>　免疫生物研　　　　 1375　　-61（　-4.2%）
8位 <4596>　窪田製薬ＨＤ　　　 49.3　 -1.7（　-3.3%）
9位 <4720>　城南進研　　　　　　277　　 -8（　-2.8%）
10位 <7686>　ひとまいる　　　　　401　　-11（　-2.7%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4005>　住友化　　　　　　　492　+22.8（　+4.9%）
2位 <7735>　スクリン　　　　　13100　 +140（　+1.1%）
3位 <4506>　住友ファーマ　　　 2730　+28.0（　+1.0%）
4位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　　843　 +5.3（　+0.6%）
5位 <6841>　横河電　　　　　 4761.6　+26.6（　+0.6%）
6位 <1802>　大林組　　　　　　 2990　+13.5（　+0.5%）
7位 <8766>　東京海上　　　　　 5366　　+16（　+0.3%）
8位 <7203>　トヨタ　　　　　　 3053　 +9.0（　+0.3%）
9位 <2914>　ＪＴ　　　　　　　 5789　　+15（　+0.3%）
10位 <8058>　三菱商　　　　　　 3626　 +8.0（　+0.2%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　 1002.6　 -7.9（　-0.8%）
2位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　 2792.5　-18.5（　-0.7%）
3位 <4502>　武田　　　　　　 4424.3　-26.7（　-0.6%）
4位 <5801>　古河電　　　　　　 9845　　-50（　-0.5%）
5位 <6758>　ソニーＧ　　　　　 4440　　-21（　-0.5%）
6位 <4568>　第一三共　　　　　 3610　-17.0（　-0.5%）
7位 <4755>　楽天グループ　　　926.3　 -3.2（　-0.3%）
8位 <8591>　オリックス　　　　 4017　　-10（　-0.2%）
9位 <8267>　イオン　　　　　 2814.4　 -5.6（　-0.2%）
10位 <4063>　信越化　　　　　　 4427　　 -7（　-0.2%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース