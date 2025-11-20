¸µ¤¢¤¤¤Î¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢´Ú¹ñ¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤ÇËþµÊ¤·¤¿Ä«¿©¡Ö¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤ëÁ´¤Æ¤¬¡×
¡¡¿Íµ¤Îø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤¤¤Î¤ê¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎÅí¤¬18Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£´Ú¹ñ¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Ç´®Ç½¤·¤¿¹ë²Ú¤ÊÄ«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û4ÅÙÌÜ¤Î»õÎó¶ºÀµ¡¦Åí¡¢Ìó1½µ´Ö¤Ç¥ï¥¤¥ä¡¼´ï¶ñ¤ò³°¤¹
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Åí¤Ï¡ÖºÇ¹â¤ÎÄ«¤Ç¤·¤¿¡Ä!!¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤«¤â¤¬´°àú¤ÊJosun Palace Hotel¡£¥µ¥¦¥Ê¤â´°àú¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ÉÇñ¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤òÀä»¿¡£¡Ö¤ª¿å¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥¿¥ª¥ë¤ä¥¬¥¦¥ó¤â¤Õ¤Ã¤«¤Õ¤«¤Ç¡¢À¶·é´¶¤·¤«¤Ê¤¤¡Ä!!!¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö1ÈÖ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤³¤³¡¢ËÜÅö¤ä¤Ð¤¤¡¢¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤ëÁ´¤Æ¤¬¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥µ¥é¥À¤À¤±¤Ç¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼ïÎà¤¢¤ë¡£òº¤È¤«Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤è¡×¤È¤½¤Î¹ë²Ú¤µ¤òÅÁ¤¨¡Ö1»®ÌÜ Âç¹¥¤¤ÊÁ°ºÚ¤òÃæ¿´¤Ë¡£2»®ÌÜ Ãæ²Ú¤â¹¶¤á¤Æ¤ß¤¿¡£3»®ÌÜ ·ã¤¦¤Þ¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¡×¤È¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ç´®Ç½¤·¤¿ÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¡Ä!!!ºÇ¹â¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄ«¤«¤é¤È¤Ã¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤ÎÄ«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤Î¥Û¥Æ¥ëÇñ¤Þ¤ë¤Ù¤¡ª¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¶¯¤¯¿äÁ¦¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¢¡¼¡¼¡¼¡¢¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¤³¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ!!!¡×¤È´ê¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£