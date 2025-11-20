Ｊ２降格の新潟、チーム最年長４０歳ＤＦ千葉和彦との契約満了を発表…主将の堀米悠斗に続き２人目

Ｊ２降格が決まっている新潟は２０日、千葉和彦（４０）と２０２６年２月１日以降の契約を締結せず、今季をもって契約満了とすることを決定したことを発表した。

新潟でＪリーグのキャリアをスタートさせ、広島、名古屋を経て、２１年に古巣に帰還。新潟では計１１年半プレーし、チーム最年長で迎えた今季は４試合出場だった。クラブを通して、千葉は「アルビレックス新潟を愛する皆様。

シーズン当初に掲げた目標に遠く及ばず、またＪ２降格という厳しい結果になってしまった事、本当に申し訳ありません。

残り２節、来シーズンも引き続きビッグスワンに足を運んでいただけるような、アルビレックス新潟の未来が希望に満ち始める、きっかけとなるような試合にします。

そして私事で恐縮ですが、今シーズンをもちまして新潟を離れる事となりました。

２００５年にプロサッカー選手としての扉を開いて頂き、計１１年半このオレンジのユニフォームを纏（まと）い闘えた事、心から感謝申し上げます。

また新潟の方々には、私だけではなく私の家族にも優しく親切に接していただきました。

重ねてお礼申し上げます。

また皆さんの前で元気な姿を見せられるようにまだまだ精進していきたいと思っております。

引き続き気にかけていただけたら幸いです」とコメントした。

１８日に主将ＤＦ堀米悠斗（３１）との今季限りでの契約満了に続き、２人目の発表となった。