冬を彩るストロベリー＆チョコレートタルト！スターバックス「クリスマスメニュー」
スターバックスの「Holidayシーズン第2弾 2025」のメニューが期間限定で登場！
クリスマス気分を盛り上げる新作フード第2弾として「ストロベリー＆チョコレートタルト」や「ナッツ＆キャラメルチーズケーキ」などがラインナップされます☆
スターバックス「Holidayシーズン第2弾 2025」メニュー
発売日：2025年11月26日（水）
取扱店舗：スターバックス
スターバックスから、クリスマス気分を盛り上げてくれる新作フード第2弾が登場！
思わず笑顔になれるケーキやマラサダ、コーヒーとも好相性な焼き菓子などが多彩にラインナップされます。
ストロベリー＆チョコレートタルト
価格：580円（税込）
大粒で甘酸っぱいストロベリーをジャムで閉じ込め艶やかに仕上げたタルト。
甘酸っぱいストロベリーと、濃厚なチョコレートのコクがマッチしています。
フルーティで後味さっぱりとしたチョコレートタルトです。
ナッツ＆キャラメルチーズケーキ（再登場）
価格：510円（税込）
香ばしいナッツやスパイス・レーズンが口いっぱいに広がる「ナッツ＆キャラメルチーズケーキ」
様々な食感と風味の掛け合わせを楽しめるチーズケーキです。
ストロベリーミルク マラサダ
価格：320円（税込）
甘酸っぱいストロベリーとやさしいミルククリームを組み合わせたマラサダ。
ストロベリーと相性の良い、とろりととろけるミルククリームがクセになる味わいです☆
クロッカン
価格：350円（税込）
バターの風味豊かなデニッシュ生地のアーモンドクロッカン。
サクサクとした食感と共に、芳醇なバターの風味が堪能できます。
生ハム＆モッツァレラチーズ サラダラップ（リニューアル）
価格：540円（税込）
食事にもおやつタイムにもおすすめの「生ハム＆モッツァレラチーズ サラダラップ」がリニューアル！
生ハムのうまみとモッツァレラチーズのコクを味わうことができるサラダラップです。
ひよこ豆チップス ラクサ味
価格：240円（税込）
やさしい甘さスパイスの風味がやみつきになる「ひよこ豆チップス ラクサ味」
ラクサ風味の軽い食感で手軽に食べられるひよこ豆チップスです。
チョコレートマカロン
価格：250円（税込）
ビターなチョコレート風味が広がるマカロン。
チョコ好きにもマカロン好きにもおすすめのメニューです☆
チョコレートチャンククッキー（リニューアル）
価格：240円（税込）
リニューアル販売される「チョコレートチャンククッキー」
チョコレートチャンクがゴロゴロ入った、サクッと食感のクッキーです。
※リニューアルによりアレルゲンが変更になりました
小麦・乳・大豆・卵・アーモンド
ホワイトチョコレートチャンク＆マカダミアクッキー（リニューアル）
価格：240円（税込）
サクッと食感が魅力の「ホワイトチョコレートチャンク＆マカダミアクッキー」
ホワイトチョコレートチャンクとマカダミアナッツがゴロゴロ入ったクッキーです。
※リニューアルによりアレルゲンが変更になりました
小麦・乳・大豆・マカダミアナッツ・卵
アーモンドフロランタン
価格：220円（税込）
「アーモンドフロランタン」は、さっくり食感の焼き菓子。
香ばしいアーモンドとビターなキャラメルソースの味わいがポイントです。
スターバックスのドリンクと合わせて楽しみたい、クリスマスシーズンにぴったりのフードメニュー！
スターバックス「Holidayシーズン第2弾 2025」メニューは、2025年11月26日（水）より販売開始です。
続きを見る
続きを見る
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 冬を彩るストロベリー＆チョコレートタルト！スターバックス「クリスマスメニュー」 appeared first on Dtimes.