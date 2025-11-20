スターバックスの「Holidayシーズン第2弾 2025」のメニューが期間限定で登場！

クリスマス気分を盛り上げる新作フード第2弾として「ストロベリー＆チョコレートタルト」や「ナッツ＆キャラメルチーズケーキ」などがラインナップされます☆

スターバックス「Holidayシーズン第2弾 2025」メニュー

発売日：2025年11月26日（水）

取扱店舗：スターバックス

スターバックスから、クリスマス気分を盛り上げてくれる新作フード第2弾が登場！

思わず笑顔になれるケーキやマラサダ、コーヒーとも好相性な焼き菓子などが多彩にラインナップされます。

ストロベリー＆チョコレートタルト

価格：580円（税込）

大粒で甘酸っぱいストロベリーをジャムで閉じ込め艶やかに仕上げたタルト。

甘酸っぱいストロベリーと、濃厚なチョコレートのコクがマッチしています。

フルーティで後味さっぱりとしたチョコレートタルトです。

ナッツ＆キャラメルチーズケーキ（再登場）

価格：510円（税込）

香ばしいナッツやスパイス・レーズンが口いっぱいに広がる「ナッツ＆キャラメルチーズケーキ」

様々な食感と風味の掛け合わせを楽しめるチーズケーキです。

ストロベリーミルク マラサダ

価格：320円（税込）

甘酸っぱいストロベリーとやさしいミルククリームを組み合わせたマラサダ。

ストロベリーと相性の良い、とろりととろけるミルククリームがクセになる味わいです☆

クロッカン

価格：350円（税込）

バターの風味豊かなデニッシュ生地のアーモンドクロッカン。

サクサクとした食感と共に、芳醇なバターの風味が堪能できます。

生ハム＆モッツァレラチーズ サラダラップ（リニューアル）

価格：540円（税込）

食事にもおやつタイムにもおすすめの「生ハム＆モッツァレラチーズ サラダラップ」がリニューアル！

生ハムのうまみとモッツァレラチーズのコクを味わうことができるサラダラップです。

ひよこ豆チップス ラクサ味

価格：240円（税込）

やさしい甘さスパイスの風味がやみつきになる「ひよこ豆チップス ラクサ味」

ラクサ風味の軽い食感で手軽に食べられるひよこ豆チップスです。

チョコレートマカロン

価格：250円（税込）

ビターなチョコレート風味が広がるマカロン。

チョコ好きにもマカロン好きにもおすすめのメニューです☆

チョコレートチャンククッキー（リニューアル）

価格：240円（税込）

リニューアル販売される「チョコレートチャンククッキー」

チョコレートチャンクがゴロゴロ入った、サクッと食感のクッキーです。

※リニューアルによりアレルゲンが変更になりました

小麦・乳・大豆・卵・アーモンド

ホワイトチョコレートチャンク＆マカダミアクッキー（リニューアル）

価格：240円（税込）

サクッと食感が魅力の「ホワイトチョコレートチャンク＆マカダミアクッキー」

ホワイトチョコレートチャンクとマカダミアナッツがゴロゴロ入ったクッキーです。

※リニューアルによりアレルゲンが変更になりました

小麦・乳・大豆・マカダミアナッツ・卵

アーモンドフロランタン

価格：220円（税込）

「アーモンドフロランタン」は、さっくり食感の焼き菓子。

香ばしいアーモンドとビターなキャラメルソースの味わいがポイントです。

スターバックスのドリンクと合わせて楽しみたい、クリスマスシーズンにぴったりのフードメニュー！

スターバックス「Holidayシーズン第2弾 2025」メニューは、2025年11月26日（水）より販売開始です。

