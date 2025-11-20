この高クオリティが110円！？【セリア】おしゃれ見え抜群♡「巾着ポーチ」

【セリア】の「巾着ポーチ」が、クオリティ高すぎる！ という情報をキャッチ。一目惚れ級に可愛いうさぎモチーフの巾着や、バッグにじゃらっと付けたくなりそうなメタリックシルバーカラーの巾着など。「本当に100均で買えるの？」と周りから褒められそうな、おしゃれ見え抜群の商品をご紹介します。

可愛いがギュッと詰まったうさぎ巾着

【セリア】「ラビット巾着 ニュートラルカラー」\110（税込）

ふわふわのフェイクファー素材を使用した、うさぎのぬいぐるみのようなデザインが可愛すぎる巾着。「ちょこんと付いている、まんまるの白いボンボンと耳がキュートすぎます」と、@ftn_picsレポーターとも*さんがコメントしているように、細部までこだわったデザイン性の高さが魅力的。毎日バッグに入れて持ち歩きたくなりそうです。

ラッピング袋として使うのも◎ 高見えツイード調巾着

【セリア】「巾着 ツイード」\110（税込）

銀色の糸を織り込んだ、高級感のあるツイード調生地や、上品な光沢感のあるリボンがエレガントな雰囲気を演出。レポーターとも*さんが「プレゼントのラッピング袋として使用しても、喜ばれること間違いなし！」とコメントしているように、いろいろな使い方を楽しめそうです。

キーホルダーと一緒にじゃら付けしたいおしゃれ巾着

【セリア】「シルバー巾着 織ネーム付」\110（税込）

メタリックシルバーカラー × ロゴタグのハイセンスなデザインに惹かれる巾着は、「どこで買ったの？」と周りから褒められそう。レポーターとも*さんによると「大きさも12cm × 10cmと、手のひらサイズなので、バッグの外につけてワンポイントにするのも良いかもです」とのこと。キーホルダーやチャームと一緒にじゃら付けすれば、トレンド感アップも狙えそうです。

使い勝手も◎ 儚げ可愛いコットン巾着

【セリア】「コットン巾着袋 ロゴ」\110（税込）

淡いピンク色とホワイトカラーのロゴの組み合わせが、儚げで可愛い巾着。コットン生地で作られているため、デイリー使いしやすそうです。レポーターとも*さんも「巾着のサイズ感もちょうど良い。見つけたら即買いおススメです」とリコメンドしています。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i