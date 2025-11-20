¡Ú¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡ÛÌî´Ö¸ýµ®É§»á¤¬¥Á¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡¡µåÃÄ¤Ïº£µ¨¥É¥é¥Õ¥È¤Ç3Áª¼ê¤¬»ØÌ¾
¥×¥íÌîµå¡¦¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¤Ï20Æü¡¢¥Á¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ËÌî´Ö¸ýµ®É§»á¤Î½¢Ç¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìî´Ö¸ý»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢2004Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¼«Í³ÏÈ¤«¤éÅê¼ê¤È¤·¤Æµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢8Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»111»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨4.57¡¢13¾¡12ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Á¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼·ó¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¥Á¡¼¥à¶¯²½¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤òÐíâ×¤·¤Ê¤¬¤éÊÔÀ®¤ä¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¡¢°éÀ®¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥Á¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£µ¨¤Î¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÇ½ÅÐ¿óÅÔÅê¼ê¤¬ºå¿À¤Ë5°Ì»ØÌ¾¡¢ËÒÌî·û¿Åê¼ê¤¬ÃæÆü¤Ë°éÀ®1°Ì»ØÌ¾¡¢ÃÎÇ°ÂçÀ®Áª¼ê¤¬µð¿Í¤Ë°éÀ®5°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£