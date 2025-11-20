〈「就活をやり直したい」国立大卒→10年で5度転職…“30代高学歴男性”がブラック企業に転落せざるを得なかった“切なすぎる事情”〉から続く

「大学を卒業して12年ほどの間に5回も仕事が替わっている。自分でも驚いちゃいます」

【画像】日課はスーパーの「半額総菜」ハンティング…高学歴→現在はブラック企業で働く早川さんの「1か月の家計簿」を見る

34歳の早川昇介さんは、2013年に国立大学を卒業して当時東証一部に上場していた企業に就職。順調に社会人生活のスタートを切ったものの、転職を繰り返して現在はガソリンスタンド従業員として働く。現在の手取りは25万円ほどで「ギリギリというほどではないけど贅沢はできません」と早川さんは話す。

日々の食費を切り詰め、友人の結婚式に呼ばれれば決して少なくない祝儀の支出に苦しめられる。早川さんのような「生活が成り立たない」というほどではないものの、非常にハードな仕事ぶりで心身をすり減らす「限界労働者」ともいうべき人たちは少なくない。

こうした人たちを追った増田明利氏による書籍『限界労働者 格差社会にあえぐ22人の生活』（彩図社）から一部抜粋して、早川さんが2度の連続リストラに遭い、派遣で働き始めてからの生活ぶりをお届けする。なお、登場人物のプライバシー保護のため、氏名は仮名としている。（全2回の2回目／最初から読む）



生活を切り詰めるため、日課はスーパーの値引き総菜探しだという早川さん 写真はイメージ ©Zoey/イメージマート

◆◆◆

大卒後、5回の転職を繰り返して“ブラック企業”に

派遣で働いたのは大手保険会社のコールセンター。自動車保険の更新通知や事故受付などを担当していたが、3か月で雇い止めに。次に携帯電話販売店に販売員として派遣されたがやはり半年で派遣打ち切りの憂き目に。

「派遣は職歴にカウントされないのでしょうが、大学を卒業して12年ほどの間に5回も仕事が替わっている。自分でも驚いちゃいますね」

この他に数日の短期派遣や期間限定のアルバイトなども含めると、これまでにやった仕事は十指では足りない。現在の仕事はハローワークの斡旋によるものだが、詳しい職務経歴書は不要、面接も30分程度であっさり採用された。

「会社の人には、賢いんだから危険物取扱責任者の資格を取れと言われましたけどね」

待遇的にはどうかというと、正社員なのに賃金は日給制。8時間労働で日給1万1200円なので時間単価は1400円だ。スタンドの営業時間は8時から20時までだが、勤務時間は7時30分から20時30分までの間で交替制の8時間勤務。正社員は早川さんと所長だけで、あとは4時間勤務のアルバイトが6人という布陣。勤務体系は5勤1休のローテーションなので、月の出勤日数は25日前後になる。

「ブラック度は結構高い。時間外労働の未払いがあるんです」

「就職活動をやり直したい」「貧乏人は頭を使わないと」

アルバイトが急に休んだとか所長が早退したというときは3時間、4時間の早出や残業があるが、大半は削られる。

「時間外労働は毎月30時間近くあるけど、超過勤務手当として支給されるのは10時間が上限だと言われました。明らかに違法行為ですよね」

月収は28〜29万円、手取りで24万円ほどあるが、賞与は半期で15万円なので年収にすると370万円ぐらい。極端に低くはないが、国立大学卒という高学歴に見合ったものとは言い難い。

「こんなこと言っても無意味だけど、学生時代に戻って就職活動をやり直したい。そしたら安定した公務員やインフラ関連、公共交通関係に進めるようにする」

今の生活に楽しみや張り合いはまったくない。仕事は楽しくないし、金銭的に恵まれていないから。

「お金のことで言うと、先月の振込額は24万3000円。家賃と水道光熱費、通信費の合計が7万4000円、奨学金の返済が約2万円あるので手元に残るのは約15万円。ギリギリというほどではないけど贅沢はできませんよ」

先月は奥歯の金冠が取れて歯科医院に5回通ったから1万4000円の出費、インフルエンザにも感染してしまったので内科クリニックに3回通って薬代込みで約6000円の治療費を払うことに。医療費は聖域だと思うが、痛い出費だった。

こんな状況なので貯金はあまりできない。引っかき集めても200万円がやっとだ。「証券会社から新NISAのパンフレットが送られてきたけど、投資に回せるお金はない。開封しないでゴミ箱に投げ捨てました」

生活の基本は倹約、倹約、また倹約。日課は閉店間際のスーパー回りで、あちこち行って処分価格に値引きされたものを拾い買いしている。

「アジフライが88円とか鰹の刺身が198円になっているんです、貧乏人は頭を使わないと駄目ですよ。俺は50代の主婦かよ、とときどき思ったりしますけど」

結婚式の祝儀が、生活を左右する

生活レベルが上がらないため、知人との交際の範囲はどんどん狭くなっていく。大学を卒業してから3、4年の間は旧友との交際が活発だったが、今はほとんどない。親戚付き合いも同様だ。

「困るのは結婚式の招待状が届くことです。去年2回、今年も3月にお呼ばれしまして。大学のゼミで一緒だった人とサークルの2年後輩の人なんですが、ご祝儀を包まなくてはならないですよね。まさか1万円なんてわけにはいかないし、自分にも多少の見栄があるから3万円包んだわけですが、自分には生活を左右するほどの大金です」

現状では自分も伴侶を見つけて祝福されることはないと思う。人の幸せな姿を見て笑いながら拍手をしていても、気持ちは複雑だ。

将来に対しての不安も大きい。まず今の仕事がずっと続けられるか分からない。今度また失業したら次はないだろう、長期アルバイトや製造業派遣、さもなくば飲食関係か介護関係くらいしか行き場がないと思う。

再チャレンジできる社会というが、現実には一度でもしくじったら修正は難しい。そう痛感するのだ。

（増田 明利／Webオリジナル（外部転載））