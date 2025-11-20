１５日に開幕した聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）で、障害の有無にかかわらず誰もが意思疎通しやすい「ユニバーサルコミュニケーション（ＵＣ）技術」に注目が集まっている。

増加する訪日外国人観光客や高齢者らへの活用も期待される。（野口季瑛）

■試合会場と一体感

「日本、チャンスボールです」「よし、決まった。粘り強いラリーでした」――。１６日、東京・駒沢で開かれたバレーボール女子日本代表とイタリア代表の試合で、選手がアタックを決めると、聴覚障害がある本多忠雅さん（７１）が装着していた特殊なメガネのレンズ部分に、実況解説が文字で表示された。

メガネは「スマートグラス」と呼ばれる情報端末だ。競技中、アナウンスされる実況中継を人工知能（ＡＩ）が音声解析。字幕に変換する。競技タイムや順位のほか、視線を動かすと、大会の案内や動画なども表示される。

今大会ではバレーや水泳などで利用されており、事前に希望した聴覚障害者に５〜１５台程度が貸し出される。本多さんは「プレーと解説を一緒に見られて、分かりやすかった。会場と一体となって応援できて、臨場感もあった」と喜んだ。

ＵＣ技術とは、ＡＩなどのデジタル技術を活用し、音声を文字化したり、翻訳したりして、コミュニケーションを補助する技術のこと。大会期間中、様々な競技で導入されている。

たとえば、卓球などで利用される「ミルオト」は、ピンポン球のラリー音や歓声などの擬音を文字にして、会場内に設置したディスプレーに表示する。聞こえない人も、会場の雰囲気を視覚で楽しむことができる。

また、会場の受付や案内所には、会話をすぐに文字として投影するディスプレーを設置。発語の難しい人らが付属のキーボードに文字を入力するだけで、手話が分からない人ともコミュニケーションをとれるようにした。

東京都スポーツ推進本部の万屋亮さんは「聞こえなかったり、聞こえにくかったりする人たちとの交流を促し、社会的な理解を深める機会にしたい」と狙いを語る。

■高齢者や外国人も

会場外でも、ＵＣ技術の活用は広がる。東京メトロでは、デフリンピック開催を機に、アナウンス情報を文字表示するサービス「みえるアナウンス」を始めた。駅構内に設置されているパネルにスマートフォンをかざすと、遅延や運休などの運行情報、振り替え輸送のアナウンスが画面に表示される。

開発したヤマハ（静岡）の広報担当者は「多くの聴覚障害者の移動をサポートできれば」と意義を語る。音声を即時に文字情報に変換する技術の多くは、日本語のほか、英語や中国語、韓国語にも対応するため、外国人観光客への活用も期待される。

聴覚障害者向けメディアに詳しい東京工科大講師の吉岡英樹さんは「耳の遠い高齢者やアナウンスを聞き逃した人も使える。駅員や窓口で対応する人の負担軽減にもつながる」と話す。ただ、ＵＣ技術が導入されているのは、現状、都心部などごく一部だ。吉岡さんは「自治体が収容人数の多い施設にＵＣ技術の導入を求める条例をつくったり、国が導入費用を積極的に助成したりするなどして、利用できる環境を広げていく必要がある」としている。