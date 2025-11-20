Æü¸þºä46²ÏÅÄÍÛºÚ¡¢ÎÞ¤È¾Ð¤¤¤ÎÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡ªÈþ¤·¤¤½ãÇò¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç8Ç¯´Ö¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ËËë
11·î19Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ¡¢Æü¸þºä46 ARENA TOUR 2025¡ÖMONSTER GROOVE¡×¤ÎÅìµþ½éÆü¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢Æó´üÀ¸¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦²ÏÅÄÍÛºÚ¤ÎÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸SHOT
¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢Â´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é²ÏÅÄ¤Î¤³¤È¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£»Í´üÀ¸¤Î»³²¼ÍÕÎ±²Ö¤Ï¡¢º£Æü¤É¤ó¤ÊÈ±·¿¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«²ÏÅÄ¤ËÊ¹¤¯¤È¡ÖÁ°¤«¤é¸«¤¿¤éÈ±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤ß¤¿¤¤¤Ê¡©¡×È±·¿¤òÄó°Æ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤ÆµÑ²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë²ÏÅÄ¤é¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»°´üÀ¸¤Î»³¸ýÍÛÀ¤¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸½¾ì¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÏÅÄ¤¬¡¢9·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥ê¥Ï¤ÎºÇÃæ¤Ë¤â¤¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¹¤Ç¤ËÎÞ¤ÇÀ¼¤ò¤Ä¤Þ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤¤¤è¤¤¤è²ÏÅÄ¤ÎÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ø¡£²ñ¾ì¤«¤é¡Ö¤Ò¤Ê¤Á¤ã¡¼¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Èô¤ÖÃæ¡¢²ÏÅÄ¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÆó¡Á»Í´üÀ¸¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£²ÏÅÄ¤¬½é¤á¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿»×¤¤½Ð¿¼¤¤¶Ê¡Ö¥¬¥é¥¹Áë¤¬±ø¤ì¤Æ¤ë¡×¤ò²Î¤¦¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö»À¤Ã¤Ñ¤¤¼«¸Ê·ù°¡×¡£²ÏÅÄ¤¬Êì¤Î¤è¤¦¤ËÊé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦º´¡¹ÌÚÈþÎè¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡Ö¤ß¡¼¤Ñ¤ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Î³Ú¶Ê¤À¡£º£Æü¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë²ÏÅÄ¤È»³¸ý¤Ë²Ã¤¨¡¢²ÏÅÄ¤¬¿ä¤·¥á¥ó¤À¤È¤¤¤¦»³²¼¡¢ÂçÅÄÈþ·î¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¦¡£»³¸ý¤äÂçÅÄ¤Ï¡¢É¬»à¤Ë¾Ð´é¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
MC¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢Æ±´ü¤ÎÆó´üÀ¸4¿Í¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö43Ç¯ÂÔ¤Á¤Î¥³¥í¥Ã¥±¡×¡£²ÏÅÄ¤¬»²²Ã¤¹¤ëºÇ¸å¤ÎÆó´üÀ¸¶Ê¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤Çµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¼¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿²ÏÅÄ¤ÎÆ¬¤òÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Éï¤Ç¤ë¤È¤¤¤¦°ìËë¤â¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡¢¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤¬¡Ö¤¢¡¼¤Ò¤Ê¤¬¹¥¤¤À¡¼¡×¤È²Î»ì¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ²Î¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ìÃ¶²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢VTR¤¬Î®¤µ¤ì¤ë¡£²ÏÅÄ¤Î»Ò¶¡¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¤±¤ä¤ºä46¡¢Æü¸þºä46¤Ç¤Î8Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤Îµ°À×¤ò¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢²¿¿Í¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²ÏÅÄ¤Î¿ÍÊÁ¤ò¸ì¤ë¡£¡Ö²ÏÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬Ìþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×¡ÊÆ£Öº²ÌÊâ¡Ë¡¢¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤È¤ËÍ¥¤·¤¤¡×¡Ê»³²¼¡Ë¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í¤âÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¤Ò¤Ê¤¬Âç¹¥¤¡×¡Ê¶âÂ¼Èþ¶ê¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÏÅÄÍÛºÚ¤¬»ä¤ÏÂç¹¥¤¡×¡Ê¾®ºäºÚ½ï¡Ë¤Ê¤É¡£
VTR¤Î¸å¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê¸ª½Ð¤·¥É¥ì¥¹¤òÍè¤¿²ÏÅÄ¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤ë¡£¤½¤·¤ÆÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¿Â´¶È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡Ö²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢Æü¸þºä46¤Î²ÏÅÄÍÛºÚ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÇÛ¿®¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¤ª¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿Ìó8Ç¯´Ö¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢½Ð²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÀÎ¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Í£°ì¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¹¥¤¤À¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤ÆÊú¤¤¤¿Ì´¤â¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¤Ò¤é¤¬¤Ê¤±¤ä¤¡ÊÆü¸þºä46¤ÎÁ°¿È¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤±¤ä¤ºä46¡Ë¤ËÆþ¤ê¤¿¤¯¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤³¤È¤Ë¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿ ¤½¤³¤«¤é»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ï180ÅÙÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤µã¤¤¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¤«¤±¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÅÙ¤ËÃ¯¤«¤¬É¬¤º¡¢¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥é¥¤¥Ö¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÄ´Àá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë°¦¤Î¤¢¤ë¸½¾ì¤À¡¼¤Ê¤È¡¢¤¤¤Ä¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·¤¤¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ »Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ³Ú¤·¤¯½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê»þ¤â²Ä°¦¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¡£ÁÇÅ¨¤Ê°áÁõ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë°áÁõ¤µ¤ó¡£º£Æü¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¥É¥ì¥¹¤òÃå¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¶á¤¯¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¡£Æü¸þºä¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¡£°¦¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢Æü¸þºä¤Î¤³¤È¤ò¾ïÆüº¢¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£²¿µ¤¤Ê¤¤¤ªÏÃ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æµß¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¶á¤¯¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¡£»ä¤Ï¤ª»Å»ö¤ÎÏÃ¤ò²ÈÂ²¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤â¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤ÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤ò»¡¤·¤Æ¡¢¤¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¡¢»ä¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤ÇÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ë¡¢²¿¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢Í¾Íµ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Í¡£¤¿¤¯¤µ¤óÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ê»ä¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¹ÔÆ°¤ËÉ½¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢Ãç´Ö»×¤¤¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È³èÆ°¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Þ´üÀ¸¤Î¤ß¤ó¤Ê¡£¤Þ¤À¡¢²ÃÆþ¤·¤Æ°ìÇ¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¸Þ´üÀ¸¡£ ¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤Ç¥¥é¥¥é¤·¤¿»Ñ¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤³¤í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢ÀèÇÚ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÍê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ß¤ó¤Ê¤é¤·¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»Í´üÀ¸¤Î¤ß¤ó¤Ê¡£»Í´üÀ¸¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¡¢Æü¸þºä¤Î³Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬»Í´üÀ¸¥é¥¤¥Ö¤Ç»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¥é¥¤¥ÖÎÏ¤Ë¤¤¤Ä¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æü¸þºä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ»°´üÀ¸¡£²ÃÆþ¤·¤¿»þ¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»Ò¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4¿Í¤ÏËÜÅö¤Î»ÐËå¤ß¤¿¤¤¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯°¦¤ª¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Æü¸þºä¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£Æü¸þºä¤Î¶õµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Æó´üÀ¸¤Î¤ß¤ó¤Ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤³¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¸Ø¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤ß¤ó¤Ê¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£Æó´üÀ¸¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î´é¤ò¸«¤ë¤È¡¢µã¤¤¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÄ¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Àè¤Û¤É¤Î¶Ê¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ì´üÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤ÊÇØÃæ¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤³¤ì¤«¤éËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤â¡¢Æü¸þºä¤È°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËèÆü³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤É¤Î»þÂå¤âÆü¸þºä¤é¤·¤¯¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¡¼¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¸þºä¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ´¤¬¡¢¤½¤·¤ÆÆü¸þºä¤ÎÌ´¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó³ð¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤ª¤Ò¤µ¤Þ¡ÊÆü¸þºä46¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤¬¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¸ÀÍÕ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¾Ð´é¤Ï¡¢°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡£¡Ø¤Ò¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤ª»Å»ö´èÄ¥¤ì¤¿¤è¡Ù¡Ø³Ø¹»´èÄ¥¤ì¤¿¡Ù¡¢¡Ø±þ±ç¤·¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ»ä¤Ï¤³¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤È¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¿´¤«¤é»×¤¨¤ë½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¤Ò¤µ¤Þ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢À®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤âÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¸þ¤«¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤¿»þ¤â¡¢°ì½ï¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²èÌÌ¤ÎÁ°¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤â¡¢¤³¤¦¤·¤Æ²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤ËÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÆü¸þºä¤ò¾È¤é¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«¿®¤â¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ÏÅÄÍÛºÚ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯³èÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤â¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤Ë¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢Æü¸þºä¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤é¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ ¤É¤ó¤Ê»þ¤âÌµÍý¤»¤º¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿§¡¹¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤µ²±¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£Æü¸þºä¤Ç¤¤¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÆü¸þºä46¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Ìó10Ê¬¤ËµÚ¤Ö¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Á´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¸ÀÍÕ¤Î¸Â³¦¡×¤ò²Î¾§¡£¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÏÅÄ¤ÎÂ´¶È¥½¥ó¥°¤À¡£²¿¿Í¤â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢Â´¶È¤¹¤ë²ÏÅÄ¤ò°Ï¤ó¤À¡£
²Î¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¹â¶¶Ì¤ÍèÆú¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤Ê¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤òÉ½¤¹¤è¤¦¤Ê¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¶Ê¤Ç¡¢Ýî¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â²ÏÅÄ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¾¾ÅÄ¤Ï¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¹æµã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢¤ª¸ß¤¤¾åµþ¤·¤¿¤Æ¤Îº¢¤Ë¾®¤µ¤¤¥·¥ó¥°¥ë¥Ù¥Ã¥É¤Ç¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤Æ¿²¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤¹¡£»³¸ý¤Ï¡¢ÀèÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬Â´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢²ÏÅÄ¤ÈÄ«»Í»þ¤Þ¤ÇÉô²°¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÅÏÊÕè½Æà¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç³èÆ°¤ò¾¯¤·µÙ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢²ÏÅÄ¤¬°ìÈÖºÇ½é¤ËÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢ºÇ¶á¤ÏÀèÇÚ¤Ê¤¬¤é¥¤¥¸¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£ÂçÌî°¦¼Â¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤¿¤¿¤á¡¢²ÏÅÄ¤¬ÎÙ¤ê¤ËºÂ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡ÖÀÐ¶¶¤òÃ¡¤¤¤Æ³ä¤Ã¤Á¤ã¤¦²ÏÅÄÍÛºÚ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦²ÏÅÄ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÆæ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÎÞ¤â¾Ð¤¤¤â¤¢¤ëMC¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÎÂç¹¥¤¤Ê°ì¶Ê¤Ç¤¹¡£Ê¹¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÏÅÄ¤Î¶Ê¥Õ¥ê¤«¤é¡¢¡ÖJOYFUL LOVE¡×¤Ø¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¤Çºî¤Ã¤¿Æú¤Î¾å¤òÅÏ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²ÏÅÄ¤Ï¥È¥í¥Ã¥³¤Ç¥¢¥ê¡¼¥ÊÃæ¤ò²ó¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é²Ö¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¡£Æ±´ü¤Ç¤¢¤ëÆó´üÀ¸¤Î¶âÂ¼¤Ï¡¢µã¤Ãî¤À¤Ã¤¿²ÏÅÄ¤¬¤À¤ó¤À¤óÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÂº·É¤¹¤ë½÷À¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¾®ºä¤Ï¡¢²ÏÅÄ¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¸åÇÚ¤â¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤Ò¤Ê¤Á¤ã¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆü¡¹´èÄ¥¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾¾ÅÄ¤Ï¡¢²ÏÅÄ¤È¤È¤â¤Ëµã¤Ãî¤À¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤·¤¯¡¢Âçµã¤¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¸÷·Ê¤À¤Ê¡×¤È²ÏÅÄ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¾¾ÅÄ¤Ï¡¢²ÏÅÄ¤È¤Ï²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é´Ø·¸À¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÄ¹¤¤´Ö³èÆ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ´ÑµÒ¤«¤é¤â¡¢¡Ö¤Ò¤Ê¤Á¤ã¤ó¡¢Âç¹¥¤¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç³Ú¤·¤¯¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦²ÏÅÄ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢´¶Æ°¤ÎÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¢¨¹â¶¶Ì¤ÍèÆú¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«