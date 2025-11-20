『君の名前で僕を呼んで』監督最新作『アフター・ザ・ハント』予告、場面写真が一挙解禁

ジュリア・ロバーツ、アンドリュー・ガーフィールドら共演の挑発的な心理スリラー映画『アフター・ザ・ハント』が、11月20日（木）17時よりPrime Videoで独占配信開始！ 日本語予告、キービジュアル、場面写真が一挙解禁された。

『アフター・ザ・ハント』概要＆あらすじ

革新的ビジョンで作品を創り続ける映画監督ルカ・グァダニーノによる『アフター・ザ・ハント』は、大学教授（ジュリア・ロバーツ）が、優秀な学生（アイオウ・エディバリー）が同僚（アンドリュー・ガーフィールド）を告発し、彼女自身の過去の暗い秘密が明るみに出そうになったことで、個人的にも職業的にも岐路に立つという、息詰まるような心理ドラマ。

2025年8月にヴェネツィア国際映画祭でワールドプレミアが行われ、その後もニューヨーク映画祭、チューリッヒ映画祭、バンクーバー国際映画祭、ロンドン映画祭、ウィーン国際映画祭、ワルシャワ映画祭など世界の名だたる映画祭で上映されて、世界各国で劇場公開された（日本は劇場未公開）。



主人公の哲学教授アルマを演じるのは『エリン・ブロコビッチ』でアカデミー賞主演女優賞を受賞、他にも3度アカデミー賞にノミネートされているジュリア・ロバーツ。アルマの同僚で、学生に告発され、自己中心的な内面と生徒への情熱の間で葛藤する教授ハンクを演じるのは『チック、チック…ブーン!』『ハクソー・リッジ』で2度アカデミー賞主演男優賞にノミネートされているアンドリュー・ガーフィールド。



アルマに強い憧れを持ちながらハンクを告発する学生マギーを演じるのは『一流シェフのファミリーレストラン』でエミー賞とゴールデングローブ賞を受賞したアイオウ・エディバリー。アルマの友人であるキム博士を演じるのは『ボーイズ・ドント・クライ』でアカデミー賞候補となり、ドラマ『ビッグ・ラブ』でゴールデングローブ賞受賞のクロエ・セヴィニー、アルマの夫で全面的にアルマを支えつつも葛藤を抱える精神科医フレデリックを演じるのは、『君の名前で僕を呼んで』『シェイプ・オブ・ウォーター』のマイケル・スタールバーグ。



監督／製作は、『君の名前で僕を呼んで』でアカデミー賞作品賞にノミネートされ、同じくティモシー・シャラメ主演でヴェネツィア国際映画祭銀獅子賞受賞の『ボーンズ アンド オール』、そして『Suspiria サスペリア』やゼンデイヤ主演でゴールデングローブ賞作品賞にノミネートされた『チャレンジャーズ』でも知られるルカ・グァダニーノ。

製作は、『ザ・マミー／呪われた砂漠の王女』『1917 命をかけた伝令』『フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ』のジェブ・ブロディ、『ビューティフル・マインド』でアカデミー賞受賞し、『アポロ 13』『フロスト×ニクソン』でもアカデミー賞にノミネートされたブライアン・グレイザー、『ドリーム・プラン』『グッド・ネイバー』のアラン・マンデルバウム。製作総指揮には、『教皇選挙』『ファーザー』のアリス・ドーソン、『メッセージ』『gifted／ギフテッド』のカレン・ランダー、エミー賞5度受賞しアカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞ノミネート経験も持つジャスティン・ウィルクスとそうそうたるプロデューサー陣が集結しました。また音楽は『ソーシャル・ネットワーク』と『ソウルフル・ワールド』で2度アカデミー賞受賞のトレント・レズナー＆アッティカス・ロスが担当している。

（海外ドラマNAVI）

