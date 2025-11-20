河西智美 （C）ORICON NewS inc.

　元AKB48でタレントの河西智美（34）が19日、自身のインスタグラムを更新。長女（3）の七五三で披露した、着物やヘアアレンジを紹介した。

【写真】「着物姿綺麗すぎる…」ファン絶賛、河西智美の七五三“ママスタイル”

　河西は「お着物は娘が赤色で主役になるように淡色を　いつもならピンク系を選びがちですが　大人っぽく上品なグレー系？のお着物をチョイスしました」と書き出し、柔らかな淡いカラーの生地にピンク系の花が散りばめられた、上品さと華やかさを兼ね備えた着物姿を投稿している。

　続けて「ゴールド×シルバー系の刺繍が美しい帯に　小物もゴールドでまとめてお祝いらしく華やかに」と、着物に合わせた小物を紹介し、全身がわかるショットもアップ。「お着物の知識はないのですが　とーーってもお気に入りな組み合わせになりました」とつづっていた。

　さらに「薔薇みたいになっててお気に入り」とコメントし、着物に合わせたヘアスタイルについても紹介。現役美容師だという母親が長女とともにセットしてくれたことを明かし、「母センスいい」と絶賛している。

　ほかにも、写真撮影をイメージしてメイクしたという、メイクのポイントについてや、長女の着物は、自身が3歳の七五三で着用したものだと明かし、当時の写真を披露していた。

　七五三を控える母親にとって有益情報となりそうな内容に、コメント欄には「控え目な色を使いつつ、ちゃんと似合う華やかさ。流石です」「親子ともども着物お似合いで素敵ですね」「可愛いし、綺麗… 素敵すぎる」「着物姿綺麗すぎる…」などと反響が集まっている。

　河西は2021年5月に新体操講師の小山圭太氏（39）と結婚。22年6月に第1子女児が誕生した。