『9-1-1：LA 救命最前線』シーズン8が11月27日（木）より「Dlife」（ディーライフ）にてTV初放送。そして、12月にファイナル・シーズンの日本初放送を控える『ALERT 失踪者緊急警報』シーズン1とシーズン2の計20話が、11月29（土）〜30（日）より一挙放送。

『9-1-1：LA 救命最前線シーズン8【TV初放送】

11月27日（木）夜10：00スタート

〈二カ国語版〉毎週木曜夜10：00〜11：00

〈字幕版〉毎週金曜夜11：00〜深夜0：00

多様な事故や事件が頻発するLAで、救命オペレーターが受ける通報を軸に、その最前線で奮闘する消防士・警察官の姿を描く大ヒットドラマのシーズン8がテレビ初登場！

2018年からスタートした本作もついに8シーズン目に突入。救命に携わる全ての人間がその命を救うため真剣に闘う、1話完結の救急救命ドラマであり、仕事への挫折、恋愛や家庭事情などさまざまな問題を抱えながらも人々の生活を守るために奮闘するチームメンバーたちの、心温まるストーリーにも胸が熱くなること間違いなし！

前シーズンでは、『タイタニック』や『ポセイドン・アドベンチャー』に匹敵するほどのスリリングかつ感動的な展開で話題をさらったが、本シーズンでは、第1話から前代未聞の災害と事故が起き映画さながらの展開に始まり、終盤では誰も予想していなかったあの人との別れが…。

シーズンを重ねるごとにスケールアップし続ける災害や事故の数々、そして手に汗握る展開に、今シーズンも1話たりとも見逃せない！

【シーズン8あらすじ】

ロサンゼルスの街中でトレーラーが横転し、輸送中だった数百万匹ものミツバチが一斉に放たれてしまう。黒い嵐のようにうねる群れに包まれた都市は、パニック映画さながらの様相に。怒涛の救出劇の中、118分署が直面するのは災害だけではなかった。チームを率いてきたボビーが任務を離れ、新たに強面のキャプテン、ヴィンセント・ジェラードが指揮を執ることに。変化に戸惑うチームの中でも、とりわけボビーを尊敬してきたバックは、動揺を隠しきれず…。

緊迫感あふれる事件・事故が盛りだくさん！

シーズン8の幕開けを飾る第1話のテーマは「ビー・ナード（bee nado）」。その名の通り、ハチ（Bee）とトルネード（Tornado）が組み合わさった前代未聞の災害が発生。空を覆い尽くすミツバチの大群は人々を襲うだけでなく、飛行機事故にまで発展。偶然その便に犯人護送で乗り合わせていたアシーナは、意識を失った機長に代わって着陸を担うことに…。映画さながらの息をのむ展開から目が離せない！

さらに第9話「すすり泣く声」では、オペレーターのマディが誘拐犯から「自分を止められない、助けてほしい」という通報を受ける。このエピソードは実際にあった通話を基にしているとされ、緊張感はまさにリアル。この事件も衝撃の展開が待ち受けているので、最後までお見逃しなく。今シーズンも“命を救う最前線”を描く『9-1-1』らしいドラマチックな瞬間が満載！

誰も予想していなかった衝撃の別れが…。残された者たちの未来とは？

シーズン終盤、118分署の仲間たちを待ち受けるのは、これまでにないほど過酷で心揺さぶられる試練。なんと、シーズン1からメインキャラクターを務めてきたある人物が第15話「実験用ラット」をもって降板することに。ウィルス研究所で起きた火災現場で英雄的な最後を迎えるこのエピソードは、涙なしでは見られない！ ショーランナーのティム・マイナは、今回の決断が軽いものではなかったと語っている。この展開を納得してもらうために、出演者や関係者全員にしっかりと説明する必要があったのだとか。最終話、残された118ファミリーが、悲しみと希望を抱きながらも、なんとか未来へ歩み出す姿にも注目だ。



『ALERT 失踪者緊急警報』シーズン1〜2【一挙放送】

シーズン1（第1話〜第10話）11月29日（土）午後2：00〜深夜0：00

シーズン2（第1話〜第10話）11月30日（日）午後2：00〜夜11：55



製作総指揮には『ブラックリスト』のジョン・アイゼンドレイス、キャストには『ワンス・アポン・ア・タイム』のダニア・ラミレスや『HAWAII FIVE-0』のスコ

ット・カーンなど、豪華な顔ぶれが集結！ 「失踪者捜索班 MPU」で日々起こる失踪事件と息子の事件の謎に迫るクライム・ミステリーの、シリーズファイナルとなるシーズン3（12月2日（火）夜10：00スタート放送）の日本最速初放送を記念して、シーズン1とシーズン2の計20話を週末に一挙放送！ 最新シーズンまで、一挙に追いつけるこの機会をお見逃しなく。

