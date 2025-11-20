「一緒に打つと恥をかく」大谷翔平への“正直な不満”をド軍正捕手が告白「あれだけ簡単にやられると、ちょっとイラっとする」
大谷とバッテリーを組み、その凄みをマスク越しに目にしてきたスミス(C)Getty Images
今季も大谷翔平（ドジャース）は凄まじいパフォーマンスを見せつけ、球界に小さくない衝撃を生んだ。
投打で違いを生んだ。レギュラーシーズンに打者として打率.282、55本塁打、102打点、OPS1.014のハイスタッツを記録した大谷は、6月に約2年ぶりに投手として復活。14試合に先発し、1勝（1敗）ながら、防御率2.87、奪三振率11.87を記録。メジャーリーグ史上初の「55本塁打＆62奪三振」の快挙をやってのけるなど、偉才ぶりを発揮した。
球団史上初のワールドシリーズ連覇にも貢献し、自身は3年連続4度目のMVPを獲得。まさに規格外の存在感を放つ大谷には、同僚たちもタジタジだったようだ。現地時間11月19日に米YouTubeチャンネル『The Rich Eisen Show』に出演したドジャースの正捕手ウィル・スミスは、「ショウヘイ・オオタニに関して最も印象的なことはある？」と問われ、「いやもうね……これってのは分からないよ」とポツり。凄すぎるがゆえに、エピソードが豊富にあるのか、しばらく考え込んでから、練習時の思い出を明かした。
「打撃練習をする時、彼には一人だけで打ってもらってるんだ。誰も一緒に入りたがらないからね。みんな、一緒に打つことで、完全に恥をかくのは分かってる。だってショウヘイは平然と打球を場外まで飛ばすのに、こっちは全力で打ちにいって、いいとこ、外野スタンドの5列目ぐらいまで。彼はそこから30メートル以上も先にかっ飛ばすんだ」
大谷を「信じられないぐらいのパワーがショウヘイにはある。やることなすこと全てにとんでもない力がある」と力説する“女房役”は、こう続ける。
「本当に凄いんだ。多くの人が見られないのは、彼がウェイトルームで凄まじい努力をしている部分だ。ああいう“野球への献身”は本当に誰にも負けないと思う。彼はそれを子どもの頃から続けてきたんだ。つまり彼のパフォーマンスは努力を怠らない姿勢の賜物なんだ。
あれだけ特別な才能があるのに、努力家なんてね。正直に言って、あれだけ簡単にやられてしまうと、ちょっとイラっとするときはあるんだ(笑)。まぁ一緒にいて2年目になるから『ショウヘイはショウヘイだ。気ままにやろう』という気持ちになるけどね。何というか今は気にしても仕方がないと思う」
何をやらせても「超一流」。そんな大谷の凄みを笑顔で語るスミスの言葉には、充実感が滲み出ていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]