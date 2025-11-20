犬から好印象を持たれる人に共通する特徴

どうしてか見知らぬ犬から好かれてしまう人もいれば、どうしてか知り合いの犬からいつまで経っても吠えられてしまう人もいますよね。

犬が苦手なのに犬に好かれてしまったり、犬が大好きなのに犬に警戒されてしまったり、自分はどうして…と疑問に思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

犬から好印象を持たれる人は、飼い主にも好印象を持たれる傾向があります。どのような共通点があるのか、その特徴を解説しますので、自分には当てはまるかな…と考えてみてくださいね。

1.落ち着いた雰囲気を持っていること

犬から好印象を持たれる人に共通する特徴は、落ち着いた雰囲気を持っていることです。

常に落ち着いた態度で犬と接することができるため、犬が不安や緊張を感じることがなく、警戒されることがないのです。

意識しなくても、そっと犬に近づくことができたり、ふんわりとした口調で話しかけることができたり、動作もゆったりとしています。

そのような接し方をする人に対しては、犬だけでなく、飼い主も安心感を覚えるのです。

2.犬のペースを尊重して接することができること

犬から好印象を持たれる人に共通する特徴は、犬のペースを尊重して接することができることです。

自分からグイグイと犬に向かって行くことは絶対にありません。無理に近づこうともしませんし、無理に触れようともしません。

犬の方から近づいて来てくれるまでずっと待ちます。しばらく経っても犬の方から近づいて来てくれないときは、「また今度ね」と、いきなり距離を詰めようともしません。

このような人は、犬からの信頼を得やすいのです。少しずつ安心感を与えているのでしょう。

3.犬に対する態度や行動に一貫性があること

犬から好印象を持たれる人に共通する特徴は、犬に対する態度や行動に一貫性があることです。

都合や気分で態度や行動をコロコロと変える人は、犬に不安や緊張、恐怖を与えるため、警戒されやすいです。何で急に！？と、犬を驚かせたり混乱させたりするからです。

犬に対する態度や行動に一貫性のある人は、犬に安心感を与えることができ、信頼されます。

“家族の中で自分にだけ愛犬の態度が違う”ということが起こるのは、このようなことが主な理由になることがあります。

4.犬の本能や習性に対する理解度が深いこと

犬から好印象を持たれる人に共通する特徴は、犬の本能や習性に対する理解度が深いことです。

犬の行動に対して疑問を持つことがあります。それは、人間には理解することの難しい犬の本能や習性による行動だからです。

犬の本能や習性に対する理解度が深い人は、犬のおかしな行動にも疑問を持つことがなく、犬に喜ばれる対応をすることができるため、好印象を持たれます。

懐いてもらうための心得や接し方のコツ

犬に懐いてもらうためには、単に可愛がるだけでは不十分であると言えます。犬種の特徴や愛犬の個性をよく理解し、安心感を与えることができることが大切です。

まずは自分のニオイを嗅いでもらいましょう。犬はニオイを嗅ぐことで、“この人はどういう人なのか”ということを確認します。ニオイには様々な情報が含まれているからです。

犬の前にしゃがみ、体勢を低くしましょう。興味を持ってもらうことができれば、犬の方から近づいてきて、ニオイを嗅いでくれます。

犬がニオイを嗅いでいる間はジッとしていましょう。まだ触れてはダメです。犬からの「撫でていいよ」のサインがあるのを待ちましょう。

犬を驚かせてしまわないよう、ゆったりと動作しましょう。話しかけるときは囁くくらいで十分です。大きな声は警戒心を強めてしまうため控えましょう。

まとめ

犬から好印象を持たれる人に共通する特徴を4つ解説しました。

落ち着いた雰囲気を持っていること 犬のペースを尊重して接することができること 犬に対する態度や行動に一貫性があること 犬の本能や習性に対する理解度が深いこと

犬から好印象を持たれたいとき、懐いてもらいたいときは、焦らず落ち着いて行動しましょう。態度や行動には一貫性が必須です。犬の本能や習性を知り、理解を持って接しましょう。