Natsudaidaiの新曲「ビザールラヴ」が、ドラマ『変態植物倶楽部』（テレビ大阪）のエンディングテーマに決定。また、同ドラマの劇伴音楽をメンバーのNanaeが手掛ける。

同ドラマは、12月5日より毎週金曜深夜1時30分（初回は深夜2時）に放送。Natsudaidaiにとって、同エンディングテーマが初のドラマタイアップ作品となる。

同ドラマは自然が生んだ造形美を有する“変態植物”に魅せられた主人公が、毎話1つの植物と向き合い、街の片隅にある偏愛的ショップを訪ねる15分のドラマ。主人公 副島を俳優の一ノ瀬ワタルが演じる。変態植物のビジュアルや生態、愛好家たちの話に耳を傾けるうち、副島が魅せられていくプロセスをリアルに描く。さらに、植物の声が聞こえる、副島と植物との種を超えた不思議な会話シーンも見どころだ。

エンディングテーマ「ビザールラヴ」は、脚本を読み込みながら書き下ろされた楽曲。作品の核である“変態植物への偏愛”を、しなやかなグルーブと鮮やかな音像で表現している。また、初めて劇伴音楽を担当するNanaeは、ドラマの世界観と綿密にリンクした音像で、物語の余韻をより深く彩る。

＜Natsudaidai Nanae コメント＞

植物と“変態”の掛け合わせに、制作前からわくわくしていました。楽曲は、対象への純粋で少し歪んだ愛情を詞と音に込めています。劇中歌は初めての挑戦でしたが、脚本を読みながらの音作りは楽しかったです。誰しもが秘めるビザールな部分に届いたら嬉しいです。

