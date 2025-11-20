格闘技イベント「RIZIN」は20日、都内で会見し、大みそかにさいたまスーパーアリーナで「師走の超強者祭り」の追加対戦カードを発表した。

4試合が発表され、6人が会見に出席。しかし、初参戦のジョリー（28）、元K−1戦士の芦澤竜誠（30）、2度目の対戦となった篠塚辰樹（27）と冨沢大智（28）が舌戦を展開し、騒然となった。

まずはサングラス姿のジョリーは「ブレイキングダウンから来ました。ようやくだという感じです。去年8月に榊原さんのところに（朝倉）未来さんと行って直談判して、ようやくかって感じ」とあいさつ。すると、対戦する芦澤の方を向いて「ナマズ君、お前“強者ムーブ”いらんて。ザコのくせに。強者ぶってんだ。こいつ、マジで1ラウンドで失神KOしちゃうんで。俺のデビュー戦にはふさわしい相手かなと思ってます」といきなり先制パンチを食らわす。

対戦相手の芦澤は9月の梅野源治に敗戦。現在2連敗中で今回が再起戦となる。「前の試合で負けちゃって、自分の中で出し切れなかった。大みそかで試合したいと言ったらジョリーを提案されたので、ありがたく試合させてもらいます。今回は来年に向けての調整試合です」と珍しく冷静な態度。

2年ぶりの対戦の冨沢は「ようやく2年前の落とし前をつけるときがきた。篠塚にぼこぼこにされて、2年後にやり返すという全部俺のストーリーなんで。RIZINの物語なんで今回けじめつけて篠塚を終わらせたいと思います」と言えば、篠塚は「前回、ぶっ飛ばしてまだわかってないみたいなんで、MMAはあっちがやってるんで、今回やってやります。ボコボコにしてKOするんで楽しみしてくだい」と強気のKO宣言。冨沢が切れて「お前ありがとうございますだろ。指名してくれてありがとうございますじゃないんか」と言い合いが始まり、冨沢の「何戦やってんだ。俺が指名しなかったら誰とやるんだよ」と怒声。篠塚も「このザコ、うっせい」とやり返し、鈴木アナが止めに入る場面も。その後、記者の質問に再び言い合いになる展開。篠塚が「前回以上にボコボコしてサッカーボール（キック）で会場の外に吹っ飛ばしますよ」と言えば、冨沢も「ボコボコにされちゃうんですよ。かわそうなやつですよ。前回と違うのわからせてやる」と言い返す。

再び芦澤への質問でジョリーが前回負けた梅野と同じFIGHTER’S FLOW所属で「前は相手できなかったが、前回梅野源治に負けて、もう一回やり返したいので」とリベンジする意向だ。

これに反応したジョリーは「お前さあ、お前が一番求められてるのって記者会見での乱闘やん。来いよ。殴ってこいよ。それで再生回数を稼いで人気になったんやろ。実力でここ（RIZIN）まで来てないぞ」と挑発。芦澤は「ここに来いよ。ぶん殴ってやるから」と怒り心頭。「15分戦ったことないでしょ、お前。こいつとトラッシュトークしてもつまんないから。ザコだから」とお互いをザコ呼ばわりしていた。