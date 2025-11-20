山形県内最新のレギュラーガソリンの平均小売価格は１７６円３０銭で、３週ぶりの値下がりとなりました。

【写真を見る】レギュラーガソリンの平均小売価格は3週ぶりの値下がり 補助金効果で来週も値下がりか（山形）

先週増額された補助金の効果により、来週の店頭価格も値下がりが予想されています。

資源エネルギー庁によりますと、今月１７日時点の県内レギュラーガソリンの平均小売価格は、前の週より４円１０銭下がり、１リットルあたり１７６円３０銭でした。

３週ぶりの値下がりです。全国では５番目の高さとなっています。

ハイオクも４円下がり１８７円３０銭、軽油も４円４０銭下がり１５８円５０銭です。１８リットルあたりの灯油の店頭価格は先週に引き続き２１１２円です。

先週から暫定税率の廃止に向け補助金の段階的な拡充が行われています。

来週２７日からはさらに補助金が増額され、ガソリンが５円追加され、２０円に。軽油が現在の暫定税率と同じ１７．１円となります。

来月１１日からはガソリンも現在の暫定税率と同じ２５円となる見通しです。

石油情報センターによりますと補助金の増額が店頭価格に反映されるまでには数日から１週間ほどかかるということです。

このため、来週の店頭価格には来週増額される補助金の効果は反映されにくいものの、先週増額された補助金の効果により来週も値下がりが予想されています。