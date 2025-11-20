「誰だかわからんかった！」アンゴラ村長、別人級の姿に大変身！ 「くせつよですねw」「芸能人やってる」
お笑いコンビ・にゃんこスターのアンゴラ村長さんは11月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。別人級の姿を披露し、話題となっています。
【写真】「NEWアンゴラ村長」に大変身
ファンからは「可愛い」「雰囲気違う！」「誰だかわからんかった！」「NEWすぎるぅ〜」「もう町長にランクアップでいいんじゃないかな」「くせつよですねw」「芸能人やってる感」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「NEWアンゴラ村長」に大変身
「もう町長にランクアップでいいんじゃないかな」アンゴラ村長さんは「NEWアンゴラ村長…」とつづり、1枚の写真を投稿。赤系統のロングヘア、黄色いスポーツウエアをリメイクしたようなモードな雰囲気の服など、存在感抜群のルックスに変身しています。まるでアーティスト写真のようです。
「なわとびで衣装つくってもらいました」16日の投稿では「なわとびで衣装つくってもらいました」とつづり、なわとびを一部に取り入れたユニークな服を着た姿を披露。どちらの衣装も、アンゴラ村長が自身のYouTubeチャンネルに公開した動画『【大変身】アンゴラ村長が“なわとびドレス”で別人級に！？覚醒の大ビフォーアフター！』にて紹介されています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)