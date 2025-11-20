自民党の茂木敏充外務大臣が２０日、参議院の外交防衛委員会での答弁で、国民民主党の榛葉賀津也幹事長のＳＮＳに「見習う点が多い」などと述べ、横に座る小泉進次郎防衛大臣も思わず笑うほんわかやり取りがあった。

外交防衛委員会では国民民主党の山田吉彦議員が初質問。小泉大臣のＳＮＳ戦略について、自衛隊の活動などを積極的に紹介し、反響があるとし「ＳＮＳで訴え続けている我々国民民主党もやきもちを焼くぐらい」などと絶賛。その後、茂木大臣に愛国心について聞いた。

答えに立った茂木大臣は「まず、ＳＮＳの話がありましたが、隣に座る榛葉幹事長のＳＮＳがすごいですよね」と山田議員の横に座る榛葉幹事長の名を上げ「ヤギを飼っているだけでバズってしまう…。我々こそ見習う点が多い」といい、茂木大臣の横に座る小泉大臣も思わず笑うほんわか雰囲気に。

ネットでもこの部分が拡散されており、「茂木さん、ヤギ飼う？（笑）」「茂木外相ＳＮＳ楽しんでますね」「茂木さんのショート動画も好き」「お二人とも大バズリですよ」などの声が上がっている。

榛葉幹事長のＹｏｕＴｕｂｅは２０日現在、チャンネル登録者は９・２万人。飼っているヤギを紹介する動画は７６万回再生を突破したものもある。

一方の茂木大臣のＸは国際会議でのコーヒーブレイク動画が表示回数が４２９万回を突破し話題となった。