【日本一のイケメン高校生候補】大橋光＜男子高生ミスターコン2025 ファイナリスト連載＞
【モデルプレス＝2025/11/20】“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」。モデルプレスは、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第8回は、大橋光（おおはし・ひかる）くんのインタビューを届ける。
【写真】SNSで話題“日本一のイケメン高校生”ファイナリストたち
◆大橋光（おおはし・ひかる）くんプロフィール
出身：神奈川県
学年：3年生
誕生日：4月29日
MBTI：ENFP-T
趣味：ゲーム、アニメ鑑賞、サッカー
特技：イラスト、少林寺拳法
好きな食べ物：生ハム、牛タン、タコ
嫌いな食べ物：豚肉の脂身
好きな言葉（座右の銘）：一期一会
最近ハマっていること：変なストーリーの投稿
◆大橋光くん、コンテスト参加のきっかけは？
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
男子高生ミスターコン2023の動画を見て、自分と同じくらいの年齢の人たちが輝いている姿に憧れました！
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
初めてのことでも恐れずにチャレンジできるところです！
― 憧れの有名人はいますか？
なにわ男子さん、本島純政さん、川端輝さん。
◆大橋光くんが悲しみを乗り越えた方法
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
弱い自分や今が嫌になったときもありましたが、そんな自分も受け入れて行動していくようにしました！
◆大橋光くんの夢を叶える秘訣
― 将来の夢を教えてください。
人の支えになれるような、立派な人間になりたいです！
◆「男子高生ミスターコン」ファイナリスト15人が最終決戦へ
今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月29日・30日に都内で行われる授賞式にて“日本一のイイケメン高校生”が決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
◆「男子高生ミスターコン」とは
「男子高生ミスターコン」は「みんなで選ぶ、日本一かっこいい男子高生」をコンセプトに掲げ、今年で11回目を迎える、全国規模の男子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない男子高校生であれば誰でも参加が可能。
2024年度は黒木聖那がグランプリを獲得。グランプリ特典として、「賞金50万円」「2025年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられた。
ほか、人気YouTuber・おだけいや令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」の主演に抜擢された小宮璃央など、本コンテストから多数の次世代スターが誕生している。
