【モデルプレス＝2025/11/20】“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」。モデルプレスは、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第8回は、大橋光（おおはし・ひかる）くんのインタビューを届ける。

◆大橋光（おおはし・ひかる）くんプロフィール


出身：神奈川県
学年：3年生
誕生日：4月29日
MBTI：ENFP-T
趣味：ゲーム、アニメ鑑賞、サッカー
特技：イラスト、少林寺拳法
好きな食べ物：生ハム、牛タン、タコ
嫌いな食べ物：豚肉の脂身
好きな言葉（座右の銘）：一期一会
最近ハマっていること：変なストーリーの投稿

◆大橋光くん、コンテスト参加のきっかけは？


― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。

男子高生ミスターコン2023の動画を見て、自分と同じくらいの年齢の人たちが輝いている姿に憧れました！

― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？

初めてのことでも恐れずにチャレンジできるところです！

― 憧れの有名人はいますか？

なにわ男子さん、本島純政さん、川端輝さん。

◆大橋光くんが悲しみを乗り越えた方法


― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。

弱い自分や今が嫌になったときもありましたが、そんな自分も受け入れて行動していくようにしました！

◆大橋光くんの夢を叶える秘訣


― 将来の夢を教えてください。

人の支えになれるような、立派な人間になりたいです！

◆「男子高生ミスターコン」ファイナリスト15人が最終決戦へ


今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月29日・30日に都内で行われる授賞式にて“日本一のイイケメン高校生”が決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。

◆「男子高生ミスターコン」とは


「男子高生ミスターコン」は「みんなで選ぶ、日本一かっこいい男子高生」をコンセプトに掲げ、今年で11回目を迎える、全国規模の男子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない男子高校生であれば誰でも参加が可能。

2024年度は黒木聖那がグランプリを獲得。グランプリ特典として、「賞金50万円」「2025年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられた。

ほか、人気YouTuber・おだけいや令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」の主演に抜擢された小宮璃央など、本コンテストから多数の次世代スターが誕生している。

（modelpress編集部）

