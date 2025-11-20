「サービスの質低下したと思ってるよね…」→赤ちゃんを思う夫に27万いいね「わが家はクレームの嵐」【ママリ】

「我々オープニングスタッフで新人だから…」夫による”育児名言”が27万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

はるこ.☝️Ⓜ︎☺︎(@haruko2506)さんの投稿です。誰しも初めての育児には戸惑い、大変なこともあるもの。何もかも手探り状態で、不安に思うことも少なくないでしょう。





「育児は大変だ…」と感じている方も、ふと気持ちが軽くなるような言葉とは一体…？

夫が「👶ちゃん、お腹の中では臍の緒から自動的に栄養もらえてたのに、産まれてからはこんなに苦しんで💩出さないといけないし、泣かないとお乳ももらえなくて、サービスの質低下したなって思ってそうだよね。しかも我々オープニングスタッフで素人だから更に質安定しないし」

って言ってて笑ったわ🤣

赤ちゃんの視点で「産まれてからはサービスの質低下したなって思ってそう」と表現し、さらに自分たち新米夫婦を「我々オープニングスタッフで素人だから更に質安定しないし」と例えたご主人。その表現が、あまりにも的確でユニークです。



この投稿には「高い顧客満足度を得るためには常にアプデが欠かせないと感じる13年目☀️」「わが家はオープニングスタッフだけではお客様からクレームの嵐なので定期的に他店から応援(実母)に来てもらってます」といった、共感とウィットに富んだコメントが寄せられていました。オープニングスタッフだけでは大変なときに「応援を呼ぶ」という例えもまた、素敵な発想ですよね。



初めての仕事や、特にオープニングスタッフでは失敗もトラブルはつきものです。しかし育児となると、ときにそうは思えず辛く感じてしまうこともあるでしょう。そんなときには、「我々オープニングスタッフで素人」という言葉をぜひ思い出してみてはいかがでしょうか。

ギャン泣きの1歳弟に向かって…4歳兄による行動に22万いいね

なべやき(@nabeyaki202007)さんの投稿です。ときに子どもたちの発想や行動には驚かされたり、笑わされたりしますよね。なべやきさんは、ギャン泣きの1歳の弟に対して、リモコンを手に持った4歳兄がしたある行動を目撃。



子どもならではのかわいい発想に、ほっこりするエピソードです。

ギャン泣き1歳に向かって4歳がリモコンで音量下げようとしていた

泣いている1歳の弟に困ってしまったのか、4歳の兄はリモコンで弟の泣き声の音量を下げようとしました。使い方は合っているけれど…とほっこり。大人が「テレビの音が大きいから小さくしようね」などと話しているのを聞いていたのでしょうか。かわいい発想ですね。



この投稿には「「ままうるさい」といってテレビリモコン向けられて電源ボタン押されたことあります…」「ずっと喋っている家族に皮肉でリモコン向けることある」といった、同じような経験を持つ方からのコメントも寄せられていました。



そのうち大きくなった弟が、兄にリモコンを向ける日が来るのかもしれませんね。子どもたちのかわいい発想に癒される、素敵な投稿でした。

下校中の新1年生の弟と兄に「胸がキュッ」優しさに5万いいね

すずお🍄発達育児(@mukimukikinokom)さんの投稿です。春は進学や就職などによって、さまざまな人に環境の変化が訪れます。



すずおさんは、下校中の新1年生の弟と兄を見かけたので、見守っていました。すると、兄が弟にとった優しい行動に「胸がキュッ」としたそうです。心がぽかぽかと温かくなる優しいエピソードを紹介します。

さっき新1年生と4年生くらいの兄弟が下校していた。こないだまで園児だった子にランドセルは重そうだなと見ていたら兄弟は道端で不意に立ち止まり、お兄ちゃんが弟のランドセルを下ろさせて自分のお腹側に抱え、体操服袋も持ってあげて最後に弟の小さな手をキュッと握ってたので私の胸がキュッとなった

ランドセルを重そうに運ぶ弟の様子を見て、自分のおなか側に抱え体操服袋も代わりに持ってあげた、お兄ちゃんの優しさが伺えますね。さらに空いた弟の手をキュッと握ったところで、胸がキュッとなったすずおさん。見かけたら「偉いね、優しいね」とつい声をかけたくなりそうな光景です。



この投稿には「文章読んで、想像して最後の『手をキュッと握る』で号泣😭」「そんな姿に遭遇してたらおばちゃんは飴ちゃん🍬🍭あげちゃうかもしれへんw」といったコメントが寄せられていました。親目線で見ると泣けてしまうような、優しいエピソードですね。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）