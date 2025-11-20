◆女子プロゴルフツアー 大王製紙エリエールレディス 第１日（２０日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）

１７歳アマチュアの叶結衣（福岡・沖学園高３年）がゴルフ規則４．１ｂ（１）「１４本のクラブの制限」の違反により、失格となった。

１番から出た叶は２番ホールを終了後、１５本のクラブを持ってラウンドをスタートしたことを競技委員に伝えた。競技委員は規則４．１ｃ（１）に基づき、そのクラブをプレーから除外することと、規則４．１ｂの違反により、叶に対して１番と２番に２罰打を追加するように告げた。

アテストエリアで事情聴取をすると、叶が１５本のクラブを持ってプレーしていたことに気付いたのは２番の第２打を終えた後で、３打目を打った後にスコアラーを経由して競技員を呼ぶことを要請をした。だが、スコアラーの無線がつながらなかったため、超過クラブをプレーから除外することなく、６オーバーの７７でホールアウトした。

選手が１４本を超えるクラブを持っていて、規則に違反したことを気づいた場合、次のストロークを行う前にその超過クラブをプレーから除外しなければならない。だが、叶は超過クラブを持っていたことに気づいた後、競技員を呼ぶことを要請はしたものの、次のストロークを行う前に除外する手続きを行わなかったため、失格の裁定が下された。

◆ゴルフ規則４．１ｂ １４本のクラブの制限：ラウンド中のクラブの共有、追加または取り替え

（１）１４本のクラブの制限。プレーヤーは次のことをしてはならない

・１４本を超えるクラブを持ってラウンドをスタートすること。

・ラウンド中に１４本を超えるクラブを持つこと。