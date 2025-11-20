Ｊ１町田は２０日、東京・町田市内で、神戸との天皇杯決勝（２２日・国立）へ向けた調整を非公開で行った。大会２連覇を目指す神戸に、町田は初タイトルを狙う。今季、神戸とは１勝１敗と互角。強敵相手に、主将の元日本代表ＤＦ昌子源は「（神戸は）近年のＪリーグを象徴するチーム。ラスボスというか、横綱というか」と表現すると「２年連続でＪリーグでは彼らより下にいるが、一発勝負はまた違った戦い。リスペクトはしていますけど、強気で行きたい」と言葉に力を込めた。

プロ生活１５年で数多くの栄冠を勝ち取ってきた。９年間（１１〜１８年、２３年）過ごした鹿島では、６回の優勝を経験。国内屈指の名門でＪ１リーグ（１６年）、天皇杯（１６年）、ルヴァン杯（１１年、１２年、１５年）、ＡＣＬ（１８年）と、全てのタイトルを獲得した。カップ戦の決勝はＧ大阪に在籍していた２０年の天皇杯以来。町田では正真正銘のリーダーとして臨むことになる。

「（鹿島は）僕が入ったときにはもう日本で有数のビッグクラブとして存在していた。僕なんか先輩におんぶにだっこで行って、タイトルが取れた。今回はどちらかとうと逆。自分たちがチームをまとめないといけない責任があった。そこの違いはすごく感じる」

昌子が１０年に米子北高から入団した時点で、鹿島は既に１４回の優勝を果たしていた。一方で、２４年の町田加入時はまだＪ１初年度で、タイトルはもちろんなし。カップ戦も８強以上に進んだこともなかった。優勝の味を知るからこそ、「色々なものが結果論で結びつく世界。正解は分からないが、勝ちは正解になるし、負ければ不正解になる。取った時に初めて天皇杯へ向けてやってきた１週間が初めて正解だったとなる。そうやってクラブとして強くなっていく」と、タイトルを１つ取ることの意義を語る。

「町田として１つのタイトルを取ったという１個の自信を作っていかないといけない。クラブとして歴史的１つ目のタイトルをこのメンバーで達成したい。それはもう僕が改めて言わなくてもみんな同じことを思っている」

１９８９年にＦＣ町田トップとして歩み始めてから３６年。機は熟した。