市長の失職に伴い12月行われる静岡･伊東市長選挙に、観光団体元役員の利岡正基氏が立候補の意思を表明しました。立候補表明はこれで7人目です。



伊東市長選挙に立候補を表明した利岡正基氏は52歳。北海道出身で2014年に伊東市内に移住しペンションを経営。その傍ら市南部で観光の活性化を進める一般社団法人伊豆高原観光オフィス「IKO」の専務を務めてきました。



利岡氏は、観光地域づくりの組織DMOを設立するとともに、宿泊税を新設して観光で稼ぎ、10年20年先を見据えた伊東市をつくると訴えました。





（立候補を表明 利岡 正基 氏･52歳）「私が市長になれば観光でまず稼ぐ、観光で稼げれば医療も福祉も子育ても移住もすべてのものに投資できる。そうやってまちを循環させて未来を引っ張ていく。リーダーになる私の決意」伊東市長選挙には、これまでにスポーツインストラクターの石島明美氏。前市議の杉本憲也氏。薬局チェーン顧問の黒坪則之氏。元市長の小野達也氏。NPO法人代表の岩渕完二氏、前市長の田久保真紀氏が立候補の意思を表明しています。伊東市長選挙は12月7日告示、14日投開票で行われます。