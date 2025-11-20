峯岸みなみ、長女＆夫・てつやとの3ショットで33歳の誕生日を報告「色々大変なことはありますが…」
元AKB48でタレントの峯岸みなみが19日、自身のインスタグラムを更新。「33歳になりました」と報告し、夫の東海オンエア・てつやと長女（1）との家族3ショットを公開した。
【写真】33歳を迎えた峯岸みなみ＆てつや＆長女の3ショット
投稿では、ミニーマウスの被り物をかぶった峯岸が、バラを模したスイーツと「Happy Birthday」と書かれたデザートプレートを前に笑顔を見せるソロショットを披露。続く家族3人の記念ショットでは、ミッキーマウスの被り物をかぶったてつやと長女を囲み、峯岸は長女にほほ笑ましい視線を向けている。
峯岸は「ママだし、妻だし、タレントだし、色々大変なことはありますがどれも楽しくやらせてもらえる日々に感謝です」と心境をつづり、「自分だけの頑張りじゃどうにもならないことを沢山の方に支えてもらってなんとかやれています!!」と周囲へ感謝。続けて「だからこそ、どれも楽しく丁寧に。続けられる範囲で頑張っていきます!!!!33歳の一年も応援してくださると嬉しいです！」と意気込みを示した。
ファンからは「世界一かわいい33歳のママお誕生日おめでとう」「素敵な家族だなぁ」「新たな歳もたくさん笑顔溢れますように」「一生も応援します！」など、多くの温かい声が寄せられている。
峯岸とてつやは22年8月に結婚。24年7月に第1子・長女の出産を報告した。
