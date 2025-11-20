あのちゃん、“手作りマフラー”と「さいきょーに細く見える」美脚ルーズソックス姿に反響「売り物かと思った」「天才????」
アーティスト・タレントのあのが20日までに、自身のSNSを更新。“手作り”というマフラーと美脚際立つルーズソックス姿を披露した。
【写真】「売り物かと思った」手作りマフラーを披露したあのちゃん
あのは「手作りマフラー このルーズソックスほんっとに形可愛い 脚さいきょーに細く見えるし弛みがうちゅくしー」とのコメントとともに、複数枚の写真をアップ。
マフラーは、以前に自身のラジオ番組内で“落書き”していたキャラクターをモチーフにしたものとみられる。
この投稿にファンからは「グッズ化してくれたらマジで買う可愛すぎる」「手作りなんだ！売り物かと思った、めっちゃ似合ってるよ」「ェ手作り???天才????」「餃子くん早速マフラー化スゲ〜」「グッズになったら絶対欲しいやつ」「作っちゃうのすげえ……めちゃめちゃかわいい!!!!」「マフラーとは一夜でできるものなのか…」などの反響が寄せられている。
