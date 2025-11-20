安倍元首相が銃撃され殺害された事件の裁判員裁判は、山上被告が証言台に立ち被告人質問が続いています。中継です。

被告人質問は午後3時45分から始まりましたが、山上被告は一問一答の質問に、少し間をとって考えてから落ち着いた言葉で答えています。

冒頭で「45歳まで生きているべきではなかった」と話しましたが、「証人として母が来たことには？」と問われると、「非常につらい立場にたたせてしまったと思う。母の信仰を理由とした事件を起こしたので責任を感じるところがあるのでは」「“統一教会”での理解しがたい面が多々あるが、あれほどの多額の献金がなければよかった」と話しました。

続いて、証言台に立った妹について「自分の覚えていない細かい部分、入信当時のこともよく覚えていると思った」と話し、法廷で証言したことに「非常につらい思いをさせた」と話しました。

また、山上被告が母親の入信を知ったのは中学生のころで、その時の心境を問われると「それまでの自分とは何か人生観、考え方も根本的にどこかで変わってしまったような気持ち」と答えました。

山上被告への被告人質問は、20日は午後5時ごろまでで、あと4回予定されています。