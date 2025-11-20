テレビ東京は２０日、都内の同局で定例社長会見を行い、１２月３１日放送の「第５８回年忘れにっぽんの歌」（後４・００）で１１年ぶりに一部、生放送で番組を組むと発表した。

日本を代表する歌手が「本当に聞きたい名曲を数々、熱唱する」をテーマに今年も６時間放送する年末恒例の歌特番。中川尚嗣コンテンツ戦略局長は「おなじみの徳光和夫さん、竹下景子さん、中山秀征さんの進行で１１年ぶりに一部、生放送を予定しております。今、制作局と内容を詰めておりますので、ご期待頂ければ」と述べた。

年忘れにっぽんの歌後は俳優・松重豊主演の人気ドラマ「孤独のグルメ２０２５大晦日スペシャル（仮）」（後２１・５５）を９年連続で放送。今年１月には「劇映画 孤独のグルメ」も公開したが、５年ぶりに一部、生放送が決定した。中川局長は「５年前、その前も何回か（生放送を）やっておりますが、我々としては手応えがあったということで今回も挑戦しようという形にしております」と説明。年末年始の番組編成について「テレビ東京らしい番組、独創的な企画内容で今、制作局が練っている。本当に楽しんでいただきたい番組を考えている」と力を込めた。