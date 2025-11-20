日本ハム・畔柳亨丞投手が２０日、北海道北広島市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１２０万増の７７０万円でサインした（金額は推定）。

プロ４年目の今季は９月に１軍に昇格し、５試合登板で１ホールド。ＣＳファイナルＳでも１試合に登板した。シーズン終盤につかんだ手応えをそのまま「中継ぎで来年は勝負したい。毎日投げたいタイプなので、投球スタイル的にも合っているのではないかと思っている」と抱負。「来年は１年間１軍で回れるように頑張りたい。４０試合以上は投げたい」と目標を設定した。

新庄監督からの要望もあり、秋季キャンプではシュートの習得に取り組んだ。「右バッターの被打率が高かったのがあった。しっかりインサイドを使えることが大事になってくる」と課題克服に意欲。さらに「中継ぎだとより三振を求められるそうなると、フォークが一番確率が高い球なので、重点的にやっていきたい」とポイントを挙げた。

同じ高卒４年目の達、福島、柳川らが活躍。「同期に刺激し合えるライバルがたくさんいる。すごくいい環境で野球ができている」と前向きに捉えた。１８日には高卒入団の同期７人で焼肉を食べて結束を深めたといい「僕らの年代で引っ張っていきたいという気持ちは強いです」と意気込んだ。