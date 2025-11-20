環境ダメージから肌を守る♡「ザ・ギンザ」2種の新プロテクターが進化して登場
年々強まる紫外線や都市の環境ストレスにさらされる私たちの肌。外的ダメージを受けやすい現代の生活だからこそ、日中のスキンケアには“守りながら魅せる”視点が欠かせません。この春、「ザ・ギンザ」から軽やかなスフレ感触でつや肌を叶える日中用美容液「ハイブリッドデープロテクターn」（36,300円・税込）がリニューアル登場。
軽やかスフレでつや肌に導く新美容液
ザ・ギンザ ハイブリッドデープロテクターn
「ザ・ギンザ ハイブリッドデープロテクターn」は、SPF35・PA＋＋＋の日中用美容液兼下地。
羽のように軽いスフレテクスチャーが肌に均一に密着し、花粉やちりなどの空気中の浮遊物から日中の肌をガードします。
うるおいを与えるスキンセラムコンプレックスEX1とエッセンスPTコンプレックスEX2に加え、肌を守るTHE GINZAリンデンエキス3、保湿整肌のパーセプティブコンプレックスⅢ4も配合。
透明感のあるリンデンアロマが広がり、心地よいケア時間を叶えます。本体は36,300円（税込）、レフィルは33,000円（税込）。
*1 スキンセラムコンプレックスEX（サイコエキス、イブキジャコウエキス、アセンヤクエキス、シソエキス、オリーブ葉エキス、グリセリン）（保湿）
*2 エッセンスPTコンプレックスEX（ゲンノショウコエキス、レスベラトロール、塩化マグネシウム、チオタウリン、キハダ樹皮エキス、グリセリン）（保湿）
*3 THE GINZA リンデンエキス（フユボダイジュ花エキス）（肌保護）
*4 THE GINZA パーセプティブコンプレックスⅢ（ポリクオタニウムー51、ポリビニルアルコール、アシタバ葉/茎エキス、カルボキシメチルグルカンNa、イチョウ葉エキス、グリセリン）（保湿整肌）
高UVカット×みずみずしさの全身プロテクター
「ザ・ギンザ ヴェールプロテクターUV n」は、SPF50＋・PA＋＋＋＋の高い紫外線防御力を持ちながら、美容液のようなみずみずしさが魅力。
首・デコルテ・ボディまで広く使える70gサイズで、日中の肌をうるおいで包み込みます。
スキンセラムコンプレックス6とエッセンスPTコンプレックス7がなめらかでハリのある肌へ導き、リンデンエキス3やパーセプティブコンプレックスⅢ4が外部環境から肌を守ります。
凛としたグリーンフローラルのリンデンアロマが心をほぐす♡希望小売価格は18,700円（税込）。
守りながら魅せる新時代の“デーケア”
紫外線や乾燥だけでなく、大気中の微細なダメージ因子にもさらされる現代の肌。
今回登場する「ハイブリッドデープロテクターn」と「ヴェールプロテクターUV n」は、守るだけでなく、光を味方に透明感とつやを引き出す“魅せる日中ケア”へ進化しました。
軽やかな使用感と心ほぐれるリンデンアロマで、忙しい毎日でも美容時間が心地よいひとときに。新プロテクターで、環境に負けない美しさを纏ってみませんか？