バイオリニスト高嶋ちさ子（57）が18日放送のテレビ朝日系「孝太郎＆ちさ子プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見」（後7・00）に出演した。

この日は「市川團十郎一家が勢揃い！成田屋の今に迫る！」。市川團十郎が長女・麗禾と長男・勸玄と家族そろってVTR出演した。

高嶋は「私、團十郎さんが10歳の時知ってるんですよ。誰にも言ってないけど」と切り出し、卒業した青山学院初等部の習わしで大学時代に母校へスキー教室のボランティアに行く機会があったといい「その時、團十郎さんが新之助さんとしていて。とにかくもうね、後光が差してたんですよ、小学生だけど」と小学生だった團十郎との出会いを明かした。

「何か“ちょっと俺、違うでしょ？”っていう、そんじょそこらの子供と全然違う」と当時の印象を語り「私も気になって。“あの子ってさ”って聞いたら“あれ團十郎の子よ”って友達に言われて、そうなんだと。だからもう忘れられない」と振り返った。

さらに「その時に…これはね、確かめないと團十郎さんの名誉に関わるんですけど、お父様がジャガーに乗ってたかどうかを確認していただきたいんですけど」と切り出し、その日、集合時間に團十郎が少々遅刻して来たことを明かし「そしたら最後にバスに乗って来て。“今日遅い方のジャガーで来たから遅れちゃった”って言ったんです」とぶっちゃけ。

VTRではスタッフが團十郎に確認。團十郎は「乗ってたな、小学4年生の時。そのジャガーがすぐ壊れて、修理出すのにめちゃくちゃ大変だってボヤいてましたね」と回顧。高嶋の“遅刻証言”に「壊れてたんじゃないの？」と笑った。