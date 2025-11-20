『タイプロ』出演・山根航海、大好きな“スウェーデン名車”に大興奮「舞い上がりました！」 中古車雑誌“購入宣言”するファン続出
『timelesz project -AUDITION-』の元候補生で、歌手の山根航海（やまね・わたる）が、20日までに自身のインスタグラムを更新。“大好きな車”との2ショットを公開した。
【写真】大興奮している様子が伝わってくる…車内外でポーズを決める山根航海＜内外装見せ＞
同オーディションで5次審査まで進んで注目を集め、現在歌手として音楽活動を行っている山根。この日の投稿では、「僕の大好きな車と撮影したよー！！」「まさか運転席に乗れるとは思ってなくて、舞い上がりました！！！！！」と報告し、写真を投稿。アイボリーカラーのスウェーデンが誇る名車『ボルボ240 エステート』に乗り込む写真などを公開した。
山根は続けて、「そして僕の初出し車エピソード沢山話してるので是非買って読んでみてほしいです！！」「本日（編集部注＝19日）発売してまーす！」とアピールした。
この投稿に「まってデニムと車とわたるの組み合わせえぐかっこいい、、ビジュ良すぎ」「航海×デニム×車の答えがまさか雑誌だとは 嬉し過ぎるー！！即購入しました」「わたるくんおめでとう おしゃれな車が似合ってる」などのコメントがあがったほか、「コンビニで買うね」「即買いに行く！スキップして買いに行く！！」など、購入宣言するファンが続出している。
