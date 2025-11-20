NHK大阪放送局・平匠子局長は20日、時代を担う脚本家の登竜門の「第46回BKラジオドラマ脚本賞」の受賞者を発表。最優秀賞に「彼女の視点〜her point of view〜」の増田佳子さん（51＝派遣社員、東京都在住）、佳作に「ねがいましては！」の大阪府在住の谷口えみさん（51＝主婦、大阪府在住）、「12アンドロイズ」の石川文晃さん（69＝無職、愛知県在住）が選ばれた。

増田さんは「憧れの小説家、脚本家が受賞されている憧れの賞に、自分の名前が並ぶかと思うと、驚きと喜びでいっぱいです」と目を細めた。増田さんは受賞の連絡を受けたとき「寝起きだったんで、ピンとこなかった。最終に残ったのかと思ったら、最優秀賞だと聞いて、声がひっくり返るぐらい感激しました」と語った。

最優秀作品は北海道・喜茂別町が舞台。道の駅で働く地元のアスパラガス農家の一人娘が、SNSで元恋人の名前を見つけて始まる物語。増田さんは幼少期から物語を書くことが好きで、40歳の頃にアニメ制作会社で事務員として働いていた時に、ある作品の結末が自分の思っていたことと真逆で「へーっ、なんで真逆」と疑問に思い、シナリオ学校へ通い始めて自分で書き始めたそうだ。

増田さんの作品は来春、NHKFMで50分間、全国放送される。