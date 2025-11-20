ÇË¶ÉÊóÆ»¤Î¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡¢¥¬¥Ð¥Ê¡¼¥º¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ç¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥Ë¡¼¤ÈÃÌ¾Ð¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤ë
¡¡¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¤È¤ÎÇË¶É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿63ºÐ¤Î¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤¬¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¥¬¥Ð¥Ê¡¼¥º¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ç¡¢28ºÐ¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥Ë¡¼¤È³Ú¤·¤¯ÃÌ¾Ð¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥Õ¥©¥ÈÆÃ½¸¡Û¹ë²Ú¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¥»¥ì¥Ö¤¬Âç½¸·ë¡ª¡¡¥¬¥Ð¥Ê¡¼¥º¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¼ø¾Þ¼°³«ºÅ
¡¡ÊÆVariety¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö11·î16Æü¤ËÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2025Ç¯¥¬¥Ð¥Ê¡¼¥º¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ç¡¢¥È¥à¤È¥·¥É¥Ë¡¼¤¬Í§¿Í¤ò¸ò¤¨¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¥¸¥ã¥º¤ÎÀ¸±éÁÕ¤¬¶Á¤¯Ãæ¡¢¥È¥à¤Ë¡Ö¥Ü¡¼¥È¤òÁà½Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÁà½Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¥·¥É¥Ë¡¼¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡£
¡¡ÅÁÀâ¤Î½÷À¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ò±é¤¸¤¿¡ØChristy¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤Î¥·¥É¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥ß¥å¥¦¥ß¥å¥¦¤Ë¤è¤ëßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ½ÐÀÊ¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¤Î¸òºÝ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥à¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢±Ç²è³¦¤Ø¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¹×¸¥¤òÇ§¤á¤é¤ì¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ì¾ÍÀ¾Þ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£ÍèÇ¯¸ø³«Í½Äê¤Î¿·ºî¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¡¦¥¤¥Ë¥ã¥ê¥È¥¥´ÆÆÄ¤«¤é¥ª¥¹¥«¡¼Áü¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢±Ç²è¤¬»ý¤ÄÎÏ¤ò»¾¤¨¡¢¡Ö±Ç²èÀ½ºî¤Ï»ä¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®¤¤±Ç²è°¦¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¥È¥à¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¤Ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò½é¤á¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¡¢7·î¤Ë¼ê¤Ä¤Ê¤®¥Ç¡¼¥È¤òÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¤È¡¢10·î¤ËÇË¶É¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥¢¥Ê¤È¤Ï¤³¤Î¸å¡¢¥À¥°¡¦¥ê¡¼¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤ÎÄ¶¼«Á³Åª³¤ÍÎ¥¹¥ê¥é¡¼¡ØDeeper¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
