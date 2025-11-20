奈良地裁で開かれている安倍晋三元首相銃撃事件の公判。11月20日の第10回公判から山上徹也被告（45）の被告人質問がスタートした。事件後、彼が公の場で口を開くのはもちろん初めてのことである。

「週刊新潮」では事件直後の2022年7月、彼のTwitter（現・X）や手紙、また、山上被告の親族などに取材し、彼の“心の底”を分析している。彼が抱えた“闇”とは果たして何だったのか。被告のTwitterや手紙の中身などについて記した【前編】に続き、【後編】では、高校進学以降の山上被告の人生について詳述する。合わせて、今公判でも法廷に立った母や妹の、事件直後の肉声などを紹介する。

（「週刊新潮」2022年7月28日号記事を一部編集の上、再録しました。文中の年齢、役職等は当時のものです）

大学は金銭面の問題で断念

山上容疑者は地元の小学校と中学校を卒業後、奈良県下の名門・郡山高校に進学する。

高校時代の山上徹也容疑者

母親の信仰は彼の人生に暗い影を落としていたものの、その時点までは、前途は決して悲観すべきものではなかっただろう。だが、98年に建設会社を営んでいた母方の祖父が死去すると、状況は一変。母親が会社の土地を相続したが、

「それを処分して、2千万円を作り、即座に献金してしまいました」（山上被告の伯父）

結局、母親が教会に献金したのは、保険金と自宅を含め複数の不動産の売却代金などを合計し、1億円は下らないという。結果、

「大学は入学金や学費の問題があって、断念せなあかんかった。それで、公務員として働こうと、進路を変えたんです。消防士になりたいという話が徹也からあり、そのための予備校にも通わせました」（同）

だが、努力のかいなく、

「消防士の試験、筆記は通ったんやけど、実技で落ちて。かなりの近眼だったからでしょう。結局、私の親族が徹也に海自の働き口を見つけてきました」

任期制自衛官として、02年8月、海上自衛隊の佐世保教育隊に入隊。ようやく人生が上向きになるかと思われたのも束の間、今度は母親がその年の12月に自己破産に追い込まれる。

兄と妹を救おうと自殺未遂を

もはや、宗教が一家の生活基盤を根こそぎ奪ったのは明らかだ。この点、統一教会側は（2022年）7月14日のコメントで、これまで自発的に一家に5千万円を返金してきたかのように説明したが、

「それは違います。私が、統一教会側に対して母親の破産の情報を全部知らせろ、献金の一覧を全部出せと迫ったんです。そしたら教会側から、5千万円で全部勘弁してくれと言ってきたんです。全部うやむやにするために」（同）

もっとも、伯父の交渉虚しく、母親は返金された分まで再び統一教会に寄付してしまったという。息子の絶望は想像に難くない。そして05年1月、“事件”が起きる。

「徹也が自殺未遂したんです。統一教会が原因で兄と妹の生活まで困窮している。そこで、自分が自殺して保険金を渡そうと考えたというわけです。本人からそう聞きました」（同）

一命を取り留め退院したのち、海自を抜けた彼は測量会社など複数の勤務先でアルバイトをしながら暮らし始める。

「生活を立て直そうとしたのでしょう、山上容疑者は働きながら宅地建物取引主任者（現・宅地建物取引士）、2級ファイナンシャル・プランナーなどの資格を取得しました」（社会部記者）

ところがそんな中、さらなる不幸が。彼が自らの命と引き換えにその生活を守ろうとした兄が、15年に将来を悲観して自殺。親族によれば、山上容疑者は葬儀で、

「なんで兄ちゃん死んだんや。アホやな、生きていたらええことあるのに」

そう嘆いていたという。

〈安倍は本来の敵ではない〉

兄の死をもって、（映画「ジョーカー」の主人公の）ジョーカーに変貌する素地は整ったといえよう。ただあくまでも、憎しみの対象は一貫して統一教会であり、米本（和広）氏（統一教会を批判する活動を行っていたルポライター）への手紙でもこう記している。

〈苦々しくは思っていましたが、安倍は本来の敵ではないのです。あくまでも現実世界で最も影響力のある統一教会シンパの一人に過ぎません。

文一族を皆殺しにしたくとも、私にはそれが不可能な事は分かっています。分裂には一挙に叩くのが難しいという側面もあるのです。

現実に可能な範囲として韓鶴子本人、無理なら少なくとも文の血族の一人には死んでもらうつもりでしたが鶴子やその娘が死ねば3男と7男が喜ぶのか或いは統一教会が再び結集するのか、どちらにしても私の目的には沿わないのです。〉

なお、ここに登場する三男は教団から追放された存在で、七男もサンクチュアリ教会なる分派を率いている。山上容疑者が韓鶴子を敵視し、“銃器礼賛”思想のサンクチュアリに属しているとの情報が一部であったが、それは誤りのようだ。

米本氏は、

「“安倍は本来の敵ではない”という認識は合っていますよね。本人が自覚している通り、一番に韓鶴子を狙いたかったけど、できないから安倍さんを、というのはおかしいよね。もっと違う方法があるはずなのに、それを考えられないくらい追い込まれていたということでしょうか」

「喉から手が出るほど銃が欲しい」

一昨年末には、米本氏のブログへのコメントでも教団に対する激しい憎悪を見せていた。

〈統一教会（中略）を破壊しようと思えば、最低でも自分の人生を捨てる覚悟がなければ不可能ですよ。

（中略）我、一命を賭して全ての統一教会に関わる者の解放者とならん〉

〈世界平和家庭連合？ ポルポトか？ スターリンか？ ヒトラーか？ どんな地獄だ？

人の生き血はどんな味だ？〉

〈統一教会の所業が彼ら（ヒトラーやスターリン）に比肩し得る人類に対する罪レベルだからだ。

（中略）いずれ誰かが殺されるだろう。

私と社会にはそれをビールでも飲みながら娯楽として消費する権利がある。行使するかは自由だが。

だが言っておく。復讐は己でやってこそ意味がある。不思議な事に私も喉から手が出るほど銃が欲しいのだ。何故だろうな？〉

「信仰は続けたい」

そして今年（2022年）1月、派遣先の工場で同僚と仕事の仕方などを巡って衝突。その後もトラブルがあり、5月に自己都合で退職している。

増幅する狂気がそのまま犯行直前の手紙に記された決意につながっていることが分かる。“狂弾”の原因を作った母親の現在の心境は前編の冒頭で紹介したが、教団に対してはどう思っているのか。前編で証言した統一教会関係者が声を潜めて言う。

「母親は安倍さんのご家族に謝罪したいとは話していましたが、一方で、息子さんがこれだけ重大な事件を起こしたのに、教会の批判は一切、口にしていません。事件後も“私の至らなさで、こんなことになってしまった。でも、信仰は続けたい”と言っています」

この期に及んで、信心は揺らいでいないというのだ。

一方で、山上容疑者の妹に遭遇した知人は、こう打ち明けられたという。

「あの事件あったやろ。あれの犯人、ちょっと身内っていうか、私のお兄ちゃんやねん。だから今ちょっと面倒くさくて大変なんや。でも、もう4年くらい会ってないし、一緒に住んでもおらんから、事件起こしたとか言われても、知らん」

山上容疑者の手紙は最後、こう結ぶ。

〈安倍の死がもたらす政治的意味、結果、最早それを考える余裕は私にはありません。〉

だが邪宗にもたらす意味、結果は明確に見通していた。彼はこう供述している。

「自分が安倍氏を襲えば、家庭連合に非難が集まると思った」

山上被告の被告人質問は、12月4日の第13回公判まで計5回行われる予定だ。旧統一教会への信仰の影響で家族に何が起こったのか。そしてなぜ安倍元首相に凶弾を放ったのか。彼自身の口からその答えが明かされるか否か、要注目である。

