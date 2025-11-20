奈良地裁で開かれている安倍晋三元首相銃撃事件の公判。11月20日の第10回公判から、いよいよ山上徹也被告（45）の被告人質問がスタートした。事件後、彼が公の場で口を開くのはもちろん初めてのことである。母親がのめり込んだ旧統一教会への信仰の影響で家族に何が起こったのか。そしてなぜ安倍元首相に凶弾を放ったのか。12月4日の第14回公判まで計5回行われる被告人質問の場で、その答えの一端が明らかになるだろう。

「週刊新潮」では事件直後の2022年7月、彼のTwitter（現・X）や手紙、また、山上被告の親族などに取材し、彼の“心の底”を分析している。彼が抱えた“闇”とは果たして何だったのか。以下、それを再録し、公判で表に出てくる彼自身の証言を理解するための一助としよう。

銃撃現場で取り押さえられた山上徹也被告

（「週刊新潮」2022年7月28日号記事を一部編集の上、再録しました。文中の年齢、役職等は当時のものです）

【写真を見る】被告が本心を綴った手紙と、ネグレクトされて育った若き日の姿。宗教にのめり込んだ母の現在も

「今は少し落ち着いてきたけど、まだ今後のことは考えられない。まずは、安倍さんのご家族、親族の方々に謝罪したい。私の至らなさで……」

事件から9日後の7月17日の朝、山上徹也容疑者の母親は親しい統一教会（現・世界平和統一家庭連合）の関係者に、電話でこう打ち明けていたという。彼女が打ち砕いてしまった息子の人生。彼が行動を起こすにあたり、触発された映画があった。

事件から3年前、愛知県常滑市の国際展示場から自宅に帰る道すがら、山上容疑者の脳裏には時折、前々日に観たその映画のシーンが、断片的に浮かんでは消えていたことだろう。

教会トップの暗殺は失敗

その日、2019年10月6日は、統一教会の信者にとって特別な一日だった。

教祖文鮮明亡き後、信者たちが「真のお母様」と崇める教団のトップ・韓鶴子（79）。彼女が、日本の信者の前に姿を見せる日だったのである。

絶対に殺す――。山上容疑者は固い決意と共に、荷物に火炎瓶を忍ばせて、イベント会場に入ろうとした。だが、

「部外者は会場に入場できず、この時、山上容疑者は計画を断念しています」（捜査関係者）

あの映画の主人公みたいにはなれなかった……。失意は深かったに違いない。

後に彼はTwitterにこう書きつけている。

〈オレがJOKERを観たのは鶴子がやって来る前日、名古屋でだった。〉（20年8月12日）

国際展示場でのイベント前日の5日、韓は名古屋市内のホテルに米下院議員や自民党議員たちを招き「ジャパン・サミット」を開いている。

その前の日、つまり19年10月4日は映画「ジョーカー」が日米同時公開となった初日だったのである。

〈ジョーカーは何故ジョーカーに変貌したのか。何に絶望したのか。何を笑うのか。〉（20年1月26日）

「ジョーカー」は、特殊な疾病を抱えた男が、社会の底辺から這い上がろうとするも、心折れ、社会へ復讐する悪役・ジョーカーになり、世上を騒乱の渦に陥れる物語である。

事件前日に送られた手紙

では、現実ではどのような道筋をたどり、山上容疑者は「ジョーカーに変貌したのか」。読み解く鍵は、彼がしたためた手紙にある。

〈ご無沙汰しております。「まだ足りない」として貴殿のブログに書き込んでどれぐらい経つでしょうか。〉

この書き出しで始まるA4判1枚の書面が入った封書の送り先は、統一教会を批判する活動を行っているルポライターである。消印は「岡山中央」になっていた。

山上容疑者は事件前日の(2022年）7月7日、遊説中の安倍晋三元首相（享年67）を、岡山でも狙っており、かの地から投函したのである。もっとも、

「安倍さんが7月6日、横浜に応援演説に入る際にも山上容疑者が狙っていたという情報があります。前日、三原じゅん子の事務所に、執拗に翌日の安倍元首相の立ち位置などを確認する問い合わせがあったのです」（前出・捜査関係者）

手紙はこう続く。

〈私は「喉から手が出るほど銃が欲しい」と書きましたがあの時からこれまで、銃の入手に費やして参りました。その様はまるで生活の全てを偽救世主のために投げ打つ統一教会員、方向は真逆でも、よく似たものでもありました。〉

「銃の入手」と記しているが、実際は“自製”。昨年秋からネットで銃の作り方を調べ、部品も通販で仕入れて試作を繰り返していた。

「黒色火薬もお手製。犯行に使った銃は金属製の筒2本を木製の板やテープで固定し、発火用の電気コードを接続したものでした」（社会部記者）

深夜に異音が

家賃3万5千円、19平方メートルで間取り1Kの部屋は武器工場と化し、外に異音が漏れていた。マンション階下の住民が言う。

「月に1、2回、深夜に“ギュイーン、ドドドド”という音が響いていました」

(2022年）7月5日、山上容疑者を目撃していた別の住人は、

「こちらからあいさつをしたんですが、会釈すらなく、目も伏せたまま。まるで、自分以外は世界に誰も存在しないかのようでした」

手紙の先を読もう。

〈私と統一教会の因縁は約30年前に遡ります。母の入信から億を超える金銭の浪費、家庭崩壊、破産‥，この経過と共に私の10代は過ぎ去りました。その間の経験は私の一生を歪ませ続けたと言って過言ではありません。

個人が自分の人格と人生を形作っていくその過程、私にとってそれは、親が子を、家族を、何とも思わない故に吐ける嘘、止める術のない確信に満ちた悪行、故に終わる事のない衝突、その先にある破壊。〉

夫の死亡保険も寄付

手紙を受け取ったルポライター、米本和広氏が語る。

「山上容疑者の犯罪は許されることではないですけど、家庭環境を考えると、その苦しみは理解できます。実際、統一教会によって家庭が崩壊してしまうケースは多いですから」

事件の背景には母親の統一教会への入信がある。山上容疑者の伯父によると、入信のきっかけは二つ。一つは、父親が1984年12月に自殺したことだ。

「翌年2月に妹が生まれたのですが、彼女は父親の顔を知りません」（伯父）

加えて、山上容疑者の兄が6歳の時に小児がんになったことも、母親を信仰の道へと駆り立てた。

「長男は7歳で抗がん剤を投与され、その翌年には頭蓋骨を開ける手術まで行っています」（同）

信仰は家族を一切顧みないものだった。

「統一教会は母親の入信時期を98年だと発表していますが、あれは間違い。本当は91年です。入会時に、2千万円を献金してますよ」（同）

3年以内に母親は合計で6千万円を教会に寄付。原資は主に夫の死亡保険金だった。

山上容疑者は手紙の続きでこう訴えている。

〈世界中の金と女は本来全て自分のものだと疑わず、その現実化に手段も結果も問わない自称現人神。

私はそのような人間、それを現実に神と崇める集団、それが存在する社会、それらを「人類の恥」と書きましたが、今もそれは変わりません。〉

親族にも献金を求め…

実際、統一教会はあの手この手で金を吸い上げた。その一つが母親も参加したという“霊肉界祝福式”だ。

「寡婦が死別した伴侶と祝福（結婚式）に臨む儀式で、参加するに当たり、教会からは多額の献金を要求されます」（宗教ジャーナリスト）

また母親は、伯父に教会への献金を乞うてもいた。

「“献金してくれ”と母親に言われてな。入信を勧められたわけではなく、お金だけ払うよう勧められたんや。“私の霊や夫の霊を慰めなさい”って。4代前までの霊を治めるために1回40万円払えって理屈です」（前出・伯父）

山上容疑者自身もTwitterで、

〈オレが14歳の時、家族は破綻を迎えた。統一教会の本分は、家族に家族から窃盗・横領・特殊詐欺で巻き上げさせたアガリを全て上納させることだ。70を超えてバブル崩壊に苦しむ祖父は母に怒り狂った、いや絶望したと言う方が正しい。包丁を持ち出したの（ママ）その時だ。〉（20年1月26日）

と、統一教会によって、一家が苦境に立たされていった様子をつづっている。

その後、山上被告は、県下の名門校に進学する。一方で、母の信仰はエスカレート。さらに献金に拍車がかかることになった。【後編】では、兄の自殺などその後の山上被告に襲いかかった不幸と、今公判でも法廷に立った母や妹の、事件直後の肉声などを紹介する。

デイリー新潮編集部