田中みな実、シール帳に“ハマり中” お気に入りいっぱいのMyシール帳であのちゃんと交換楽しむ「来週は新木優子ちゃんと」
俳優の田中みな実（38）が、20日までにアーティスト・タレントのあののYouTubeチャンネル『あのちゅーる』にゲスト出演。互いの「シール帳」を紹介しながら、シール交換を楽しむ様子が公開された。
【写真】あのちゃんからもらったシールを貼った“Myシール帳”を披露する田中みな実
「シール帳」とは、気に入ったシールを収集し、台紙に貼り付けて保管するためのノートやファイルのこと。コレクションを楽しめるだけでなく、友人との交換によるコミュニケーションツールの役割も担い、近年子どもたちの間を中心にリバイバルブームとなっている。
田中の子ども時代にも流行していたシール帳は、馴染みのあるアイテム。最近のブームに合わせてシール帳を持つようになったといい、ドラマの撮影現場などでは子役の子どもたちとシール交換することで親交を深めているという。
田中のシール帳には、“ぷっくり”としたシルエットが特徴のトレンドの「ボンボンドロップ」シールを中心に、「たまごっち」や「スヌーピー」、「バッドばつ丸」といったキャラクターシールが数多くコレクションされていた。
動画の後半では、互いに交換し合ったシールを披露。田中は「うれしい」「なんかやっぱ、人の世界観が入るっていいね」とシール交換の醍醐味を味わった様子で、「来週は新木優子ちゃんとシール交換をするの」と今後のシール交換の予定も明かしていた。
コメント欄には「シール交換めっちゃ楽しそうで癒された〜！」「尊い」「めっちゃ仲良しでかわいい」「一生見てられる」「大人のシール交換よすぎるぅ」「なつかしい。わたしも作ろうアラサーだけどwww」など、さまざまな反響が寄せられている。
