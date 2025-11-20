結城アンナ、色鮮やかな“温野菜サラダ”を紹介 ヘルシーな手作りドレッシングにも注目「美味しそう」「彩り綺麗」
俳優・岩城滉一（74）の妻でタレントの結城アンナ（70）が19日、自身のインスタグラムを更新。色鮮やかな“温野菜サラダ”の写真を公開し、その丁寧なレシピと美しい仕上がりにファンから多くのコメントが寄せられている。
【写真】「ヘルシーで美味しそう」結城アンナが作った手作り温野菜サラダ
結城は「今日のサラダは温野菜サラダ」と紹介し、カリフラワー、にんじん、インゲン、ひよこ豆などを使ったボリュームたっぷりの一皿を披露。さらに、手作りの“クリーミータイプ・ドレッシング”の作り方も細かく紹介していた。
【温野菜サラダの作り方】
1：ラディッシュや赤玉ねぎ、長芋などの“シャキシャキ系野菜”を千切りにしてガラス瓶に入れる
2：すり下ろしたにんにく1粒、アップルサイダービネガー50〜100ミリリットル、海塩小さじ2分の1、ハチミツ大さじ1を加えて漬け込む（★）
3：サラダに入れる野菜の下準備ができたら、器に練りごま（白）大さじ2、味噌大さじ1を混ぜる
4：そこに★で漬けおきした野菜、つけ汁大さじ3〜4、オリーブオイル大さじ2〜3を混ぜ込む
5：味見をして、好みで岩塩やブラックペッパーなどで微調整して完成
さらに「ひよこ豆&カリフラワー&にんじんはターメリック、EVOオイルを振り220℃のオーブンに20分」と、温野菜の香ばしい下ごしらえまで丁寧に記している。
投稿の締めくくりには「Happy Cooking」と添え、日々の料理を楽しむ気持ちが伝わる内容となっていた。
コメント欄には、「野菜サラダ、美味しそー 作ってみます」「愛情たっぷり」「色どり豊かで、ヘルシーで美味しそうです」「新鮮野菜たっぷりですね。鮮やかな色で食欲が湧いてきます」「彩り綺麗なサラダ」など、レシピへの関心や絶賛の声が相次いでいる。
