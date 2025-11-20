河合郁人、“週5”でも通う人気中華チェーン店への愛が爆発 チャーハンへのこだわりを熱弁
タレントの河合郁人（37）が20日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：50）に出演。お気に入りのチェーン店について熱く語った。
【写真】「兄弟揃ってかっこいい」兄との“顔出し”2ショットを公開した河合郁人
河合は、ふぉ〜ゆ〜の辰巳雄大（38）ととも番組に出演。番組ではこの日、中華料理チェーン店の『バーミヤン』を特集。冒頭から河合は同店について「大好きですね。多いときは週5で食べています」と告白した。
お気に入りはチャーハンだといい「チャーハン界ではこれ以上のチャーハンに出会ったことがない」ときっぱり。「香りとパラパラ感。どこで食べても」と続けてた。またチャーハンの中に入っているエビの個数を数えることが密かな楽しみとし「楽しみながら食べられる大好きなチャーハンです」と愛を爆発させた。
