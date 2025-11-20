中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）

【新華社北京11月20日】中国商務部の報道官は19日、半導体メーカーのネクスペリアを巡る協議について記者から質問を受け、中国は同社に対するオランダの介入措置停止を歓迎すると表明した。

報道官は次のように述べた。中国側は協議の中で、現在の世界の半導体サプライチェーン混乱の原因と責任はオランダ側にあると改めて強調し、同国に対し、問題を迅速かつ効果的に解決し、世界の半導体サプライチェーンの安全と安定を回復するための具体的な行動を取るよう促した。

オランダ側は自発的に介入措置の停止を提示し、中国は歓迎を表明する。これは問題の適切な解決に向けた正しい方向への第一歩だが、世界の半導体サプライチェーンの動揺と混乱の根本原因となっている行政命令の撤回には至っていない。またオランダ経済省が主導する企業裁判所がネクスペリアに対する支配権を親会社の聞泰科技（ウィングテック）から剥奪するという誤った判決を下したことは、依然として問題解決の大きな障害となっている。

オランダが引き続き中国と誠実に協力する意思を示し、建設的な解決策を真に提案することを希望する。双方は行政関与を排除し、企業が交渉を通じて法に基づき内部紛争を解決できるよう支援や後押しを行い、投資家の合法的な権利と利益を保護し、世界の半導体サプライチェーンの安全と安定の回復に向けたより好ましい条件を整えることで合意した。