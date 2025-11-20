（自民党 小林 政調会長）

「経済対策は額ありきではない、 当然必要なものを精査して積み上げていく財政の健全化、持続可能性は重要なポイント」



20日の会見であす21日にも閣議決定される予定の政府の総合経済対策について、こう述べた自民党の小林政調会長。



その規模は、約21兆3000億円になる見通しであることが日本テレビの取材で分かりました。



一般会計では17兆7000億円程度となる見通しで、前回の13兆9000億円を大きく上回ります。財源については、2026年の補正予算より国債の発行額が増える見通しです。





「積極財政」の姿勢が鮮明になってきた高市内閣。首相就任からあす21日で1か月を迎えます。就任直後、トランプ大統領や習近平国家主席との首脳会談など外交日程をこなし…、その後の国会では首相となって初めて野党との論戦に臨みました。野党からは「政治とカネ」の問題、「物価高への対応」など厳しい追及を受け…、また、台湾有事の際の「存立危機事態」に関する発言は、中国との外交問題に発展しています。「高市内閣の1か月」を、静岡県民はどうみているのでしょうか？（80代）「よく頑張ってる。年金生活者だから、年金が上がるといいな」（20代）「ガソリンが安くなったりしてポジティブに見ている」（20代）「外交面で強気な姿勢を見せている。日本のリーダーとして期待がもてる」（20代）「いろいろ早く進んでいていい。食費が大変。何か対策があるといい」元日本テレビ官邸キャップで、政治ジャーナリストの青山和弘氏に、高市首相の1か月を100点満点で評価してもらうと…。（政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）「この段階で評価すると、なかなかマイナス点というのはつけにくいんですよね、これからなので、そういう意味では80点といっていいんじゃないでしょうか。女性初の総理でもありますし、やりたいことは明確な総理大臣でもあるんですよね。そういう意味では、非常にその期待感が高いのは私もひしひしと感じるんです。ただ、まだ、なったばかりなので、まあ、まだこれからということですが、期待感という意味で、支持率も高いし、割と順調な滑り出しといっていいと思います」高市首相が「最優先で取り組む」と話したのが“物価高対策”。あす21日にも閣議決定される、21.3兆円規模の総合経済対策のうち、電気・ガスや「コメ券」など生活の安全保障・物価高への対応が約11兆7000億円になる見通しです。また、子育て世帯への支援として子ども1人あたり2万円の現金給付も盛り込まれる方向で、児童手当に上乗せすることが検討されています。青山氏は、今後の評価については、この「経済対策にかかっている」と話します。（政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）「ガソリン税の暫定税率を下げることは決めましたが、それ以外、例えば、物価高対策の全体像はまだ見えてないので、それが見えてくるまで評価は待たなきゃいけない。さらに、積極財政と言っていますが積極財政はあまり強く打ち出すと円安を誘導したり、物価がさらに上がったり、長期金利の上昇という可能性もあるんですね。実際、すでにその兆しが見えているんです。なので、このコントロールができるかどうかというのは、今後、経済にとっては最大の焦点なんです」高市内閣が肝に掲げる「責任ある積極財政」の要として起用されたのが、片山さつき財務相と城内実経済財政担当相の静岡県に関係する2人です。（政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）「この片山さんにしても城内さんにしても、ものすごく高市総理が頼りにしてる2人であることはもう間違いないんですね。だから、責任ある積極財政という、高市総理の一丁目一番地の政策を担うところに、その2人をつけたわけです。特に財務省というのは、財政健全化をどうしても志向しますから、積極財政と相入れない。そこに自分に近い片山さんを持ってきて、しかも女性で、ある意味、強い女性を持ってくることによって、財務省を押さえつけようという意図も感じられるんですね。あと、やはり城内さんは積極財政の一番の旗振り役ですから、その人を成長戦略の担当大臣にして、この2人のエンジンで、高市さんが目指す強い経済というのを目指したいとていう考えなんです」積極財政への期待が株価を押し上げ、日経平均株価は史上初めて5万円台を突破し、一時は5万2000円台にも達しました。一方で円安が進み、20日、1ドルは157円台と、10か月ぶりの円安ドル高の水準となっています。（政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）「この2人には、長期金利の上昇とか、円安の過度な進行とか、そういうのをコントロールしていく責任もあるんですね。積極財政派を、高市さんはつけたのですけれども、その人たちが、どう今の経済財政の状況とか財政の信用とかをコントロールしていくかという大変重い責任を負っているということも間違いないと思います」一方で、日中首脳会談から約半月で、急速に冷え込んだ日中関係。きっかけは、台湾有事を巡る高市首相の国会答弁でした。（高市首相）「（中国が）戦艦を使って、そして、武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても『存立危機事態』になりうるケースであると私は考えます」これに対し中国側は…。（中国外務省の会見）『日本の高市総理が台湾に関する誤った発言を行い、中国国民の感情を深く傷つけ、中日間の人的交流の雰囲気を著しく悪化させた』中国政府は中国国民に対し、当面の間日本への渡航を避けるよう注意喚起。また、複数の日本の政府関係者によりますと、中国政府は、19日、日本産水産物の輸入を当面の間、事実上停止する対応をとることを伝えてきたということです。（政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）「元々、高市さんは中国に対して強硬な姿勢で当たっていくっていうタイプの政治家で、それを主張してきましたが、総理大臣として同じような対応をしたら、これは日中関係が非常に緊張してしまうっていうことなんだろうと思います」ただ、それが、「高市カラー」でもあるといい…。（政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）「元々持っていた、高市さんの色みたいなものは、別に消す必要は私はないと思うんですが、どこでコントロールしていくのか。あまりそこで日中関係が緊張すると、経済とか安全保障に国益を損するようなことになってしまったら、総理大臣として、それは失格だと言われてしまう。なので、高市さんのカラーを保ちながらコントロールをできるかどうかという真価がこれから問われると思います」一方で、高い支持を誇る高市内閣。解散はあるのでしょうか？内閣発足後にNNNと読売新聞が行った世論調査で、内閣の支持率は71パーセントとなるなど、その後も各報道機関の調査で高い支持率を維持していますが…。（政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）「実は、自民党は、密かに選挙区情勢の調査をやってるんですね。これは全ての選挙区をやっているとかじゃないけど、ざっくりとした調査を続けている。その中では、あまり数字は良くないんですよ。なぜかというと、公明党が（連立を）離脱したことによって、基礎票が多ければ、2万票とか、少なくとも1万票ぐらいなくなる可能性があるんですね」「選挙で勝てるかは分からない」という声も、党内では多いといいます。（政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）「高市さんという政治家そのものは、選挙というよりも政策を実現したいという思いの強い人ですから、そう考えると、早期解散は可能性はあるけれども、そう簡単ではない…というのが私の見立てです」