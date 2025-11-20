安倍晋三・元首相が２０２２年に奈良市で銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた無職山上徹也被告（４５）の裁判員裁判の第１０回公判が２０日午後、奈良地裁で開廷し、弁護側の被告人質問が始まった。

母親について問われた被告は、複雑な心境を語った。

「非常につらい立場に立たせてしまったと思っています。母の信仰を理由とした事件を起こしてしまい、責任を母親も感じているのだと思います」

「基本的には悪い人ではないと思っていますが、統一教会に関することでは理解しがたいことが多々ありました」

「あれほど多額の献金さえなければ、それで良かったと思います」

これまでに行われた弁護側、被告側双方の冒頭陳述によると、山上被告は、母親が多額の献金をした世界平和統一家庭連合（旧統一教会）を恨み、安倍氏が教団に近いと考えて、狙ったとされる。

母親の証人尋問では、母親は現在も教団を信仰していることを明かし、「徹也が大変な事件を起こしたことを、心よりおわび申し上げます」と謝罪していた。被告は事件後、母親との面会を拒んでいた。

起訴状では、被告は２２年７月８日、奈良市の近鉄大和西大寺駅前の路上で、参院選の応援演説中の安倍氏を手製銃で銃撃して殺害したとしている。被告は初公判の罪状認否で殺人罪を認めている。

被告人質問は２０日のほか、２５日、１２月２〜４日の計５日間行われる予定。１２月１８日に結審し、来年１月２１日に判決が言い渡される。