大阪・梅田の地下街「ホワイティうめだ」が、「すみっコぐらし」とコラボレーションした期間限定の装飾「ホワイティうめだとすみっコぐらしのクリスマス」を、11月21日（金）から12月25日（木）まで実施する。

『ホワイティうめだとすみっコぐらしのクリスマス』(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

第2弾の今回は、「泉の広場」や「サニーテラス」、「FARURU間通路」などに、冬衣装のすみっコたちやクリスマス装飾が施される。

「泉の広場」には、青を基調としたすみっコぐらしの汽車が登場。サンタ帽をかぶったりプレゼントに囲まれたすみっコたちや、クリスマスツリーとポインセチア、イルミネーションで飾られたフォトスポットがお目見えする。



「サニーテラス」には王道の赤やゴールドで彩られたお菓子の家やソリに、すみっコたちが並んでいるデザインが楽しめる。

「ホワイティうめだとすみっコぐらしのクリスマス」泉の広場 (C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

「ホワイティうめだとすみっコぐらしのクリスマス」サニーテラス (C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

「FARURU間通路」にはポインセチアやプレゼント、またツリーに登ったり丸太の上で過ごすすみっコたちが並んでいる。

「ホワイティうめだとすみっコぐらしのクリスマス」FARURU間通路 (C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

期間中、オリジナルグッズがもらえるプレゼントキャンペーンも実施する。Instagramで「ホワイティうめだ」公式アカウントをフォローし、対象のクリスマス装飾の写真を「＃ホワイティクリスマス2025」を付けて投稿すると、抽選で100人にコラボ限定デザインの「オリジナルアクリルスタンド」が当たる。



さらに、12月13日（土）から25日（木）に開催される「クリスマス抽選会」では、賞品に「すみっコぐらし賞」がラインアップする。

「ホワイティうめだ×すみっコぐらし」オリジナルアクリルスタンド (C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

「ホワイティうめだとすみっコぐらしのクリスマス」クリスマス抽選会 (C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

クリスマス装飾後の12月26日（金）から2026年1月13日（火）にはお正月装飾も実施。また2026年3月には春の装飾が予定されている。

「ホワイティうめだ×すみっコぐらし」お正月装飾 (C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

「ホワイティうめだとすみっコぐらしのクリスマス」は、11月21日（金）から12月25日（木）まで開催。閉館する夜間から早朝は観覧できない。入場は無料。



(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.