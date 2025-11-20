ももクロ・百田夏菜子がロングブレス対決で大失敗！カッコいいと思った英単語は「パードン？」

ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。

＃786は新企画「行くぜっ！ラッキードボン!!」をお届け！

◆あーりん、かなこに甘える

「行くぜっ！ラッキードボン!!」は、コイントスによって決まった「ごほうび or 罰ゲーム」をかけてゲームで戦う新企画だ。

ゲストの安藤なつ（メイプル超合金）がコイントスをすると、「ドボンコース」（罰ゲーム）になってしまう。ゲームの結果、百田夏菜子と安藤、賀屋壮也（かが屋）の3人が負けた。

罰ゲームは「次のドボン賞までチンベルをならすと、テンションが1ずつ上がる」というもの。段階的にテンションを上げていくはずが、3人はいきなりかなりのハイテンション。騒ぎまくる3人に、佐々木彩夏も「うるせぇ〜」と苦笑いだ。

続いてコイントスの結果、ラッキーコースへ。ごほうびは「クオカード3000円分」で、遊ぶゲームは「ロングブレス対決」となった。お題に沿った言葉を叫び、語尾をどれだけ長く伸ばせるかを競う。

「響きがかっこいいと思う英単語」というお題では、百田が「パードン？」（pardon）とまさかの「ん」で終わる言葉をセレクトしてしまい、2.3秒という最短記録に。

一方、「オクトパス」（octopus）で11秒を記録した安藤は、息も絶え絶えで、スタッフから水をもらうほど。ここで佐々木はすかさず「あーちゃんにもお水頼んで〜」と百田に甘える。29歳になっても、ももクロ最年少の末っ子ぶりは変わらない。

そして、高城れには「トドメの必殺技」というお題で「トルネードパワー！」と叫ぶ。“チンベルテンション”の3人による、うるさすぎる応援のおかげなのか、高城はなんと19.8秒を記録。圧勝したごほうびを獲得してご満悦だ。

◆あーりん＆しおりん、リラックスしすぎ問題

しかし、ラッキーコースは続かない。今度は「ドボンコース」で負けると、「30秒間ノリツッコミ」の地獄を見ることに。ちなみにここで百田たちの「チンベルテンション」は解除された。3人はハイテンションに疲れきって、グッタリだ。

次に遊ぶゲームは「文字数ワードリレー」。決められた文字数のワードを言っていくだけのシンプルなゲームだが、前の人の言った言葉を覚えなくてはならず、集中力と記憶力が求められる。

しかし、玉井詩織と佐々木は、前回玉井がゲットした飴玉を口の中で転がしながらゲームに挑む。2人ともリラックスしすぎだ（が、それがいい）。

大盛り上がりの「行くぜっ！ラッキードボン!!」は次回へ続く！