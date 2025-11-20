(伊東市 田久保 真紀 前市長）

Q.田久保さんにしかない強みはどんなところ？

「それはですねこのメンタルの強さと市民の皆さんの先頭にたって、私が自ら戦う首長と して決断をして戦うという姿勢であると思っています。やはり、もっと負けないで頑張ってほしいという言葉もありました。もちろんおしかりの言葉もあるが、道半ばでこのまま降りてしまうというのは違うのではないか」



19日、静岡･伊東市長選への出馬を表明した田久保真紀前市長。その会見では…。





(伊東市 田久保 真紀 前市長）Q.卒業証書の提出を警察から求められた場合提出するかしないか？「大変申し訳ないのですが、そういった捜査上の問題につきましては発言は慎重にすべきと思っておりますので、お答えは差し控えさせていただきます」Q.捜査上支障がある？「先ほどの発言の通りでございます」市長選が行われる発端でもある学歴詐称疑惑への質問が相次ぎました。市の広報誌には東洋大学卒業と記載されていたものの…。（投書内容）『東洋大学卒ってなんだ。彼女は中退どころか、私は除籍であったと記憶している』6月に伊東市議宛に届いた匿名の投書を皮切りに、就任早々沸き上がった“学歴詐称”問題。(伊東市 田久保 真紀 前市長）「卒業は確認ができませんでした。除籍であるということがその場では判明がいたしました。窓口に行ったが卒業証明書は取得することができませんでし た」明らかになったのは「卒業ではなく除籍」。(伊東市 田久保 真紀 前市長）Q.市長は卒業したと勘違いしていた？「非常に恥ずかしい言い方になりますけれども、勘違いをしていたのだろうといわれると、それは全く否定できないということになると思います」さらに、説明が求められてきたのが、議長らに見せたという“卒業証書”の存在です。（伊東市議会 青木 敬博 副議長）「最初市長が『これが証書とアル バムです』って持ってきてパッ と開いて閉じられちゃったから議長が『いやいやいや』と言って、もう1回パッと開いてまた閉じられた」市議会は百条委員会を開き学歴詐称疑惑を追及。卒業証書の提出を再三求めてきたものの応じることはありませんでした。さらに…。(伊東市 田久保 真紀 前市長）「報道であるような“チラ見せ”といった事実はなく、私はこうやって提示して約19.2秒ほど見ていただいたと記憶しています」“チラ見せ”については否定しました。一方で、この一連の問題を巡って、田久保前市長は複数の刑事告発をされています。（伊東市議会 中島 弘道 議長）「田久保真紀氏が正当な理由なく出頭を拒否し、記録提出を拒否し、証言を拒否し、及び虚偽の陳述をしたものと認め、告発することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員であります」百条委員会への「出頭拒否」や「証言拒否」など4件について地方自治法違反の疑いで刑事告発されたほか…。（記者）「今議長と副議長が到着しました。これから警察に告発状を提出するものと思われます」9月には“卒業証書”とされる文書を議長･副議長に“チラ見せ”したことについて偽造私文書等行使の疑いで刑事告発。このほかにも公職選挙法違反の疑いや、市の広報誌の学歴欄にうその情報を記載させて配布した「虚偽公文書作成およびそれを行使した」などの疑いで、それぞれ刑事告発されています。10月31日、2度目の不信任決議によって失職した田久保前市長でしたが…(伊東市 田久保 真紀 前市長）「田久保真紀でございます。伊東の市長選にチャレンジをしていきたい」11月19日、再び市長選への出馬を表明。会見冒頭では自らの学歴騒動について謝罪しました。(伊東市 田久保 真紀 前市長）「『広報いとう』に私の誤った学歴が記載されたことに端を発しまして、市民の皆さま、関係者の皆さまには多大なるご迷惑とご心配をおかけしたこと、改めまして、まず深くおわびを申し上げたいと思います。誠に申し訳ございませんでした」会見では、学歴詐称疑惑への説明責任を果たしたと言えるのかと、質問が相次ぎました。会見冒頭、自らの学歴記載ミスについて謝罪した田久保前市長。会見では、学歴詐称疑惑への説明責任を果たしたと言えるのかと質問が相次ぎました。(伊東市 田久保 真紀 前市長）Q.一度失職した身でありながら再出馬する。信頼するに足りうる説明がないという意見もあるが説明責任を果たさないのか？「何度も申し上げておりますが、捜査上関係のあることについてはお答えはできません、それは変わりはございませんので、何度質問いただいても同じ答えになります。それが誠意のない態度とおっしゃるのは、それは個人のご意見として承りますが、私は、それは個人として誠意のない態度ではなく、今の現状で私のできる精いっぱいの中での対応であると思っているので、ご了解をいただきたいよろしいでしょうか、次の質問を」Q.ご自身の意思についてですが「ですから何度も申し上げますけれども、私の意思で決められることではございませんので、そこはご容赦いただきたいとそのように思います。というかご理解をいただきたいと思います。よろしくお願いをいたします」“卒業証書”について警察に提出を求められた場合どうするかを問われても…。(伊東市 田久保 真紀 前市長）「それは詭弁であると思います。捜査上の進展の状態が、私の意思だけで進むものではございませんので、慎重に対応するというのは捜査機関に対する礼節でもございますし、ここで軽はずみな発言は控えさせていただきたい。何度も申し上げておりますので、同じ質問で答えられませんので、その点はご容赦いただきたい」捜査に関係のあることは発言できないという主張を繰り返しました。市長選の発端である学歴詐称疑惑の真相とは何か。いまだ明確な回答はありません。（スタジオ解説）（津川 祥吾 アンカー）田久保前市長ですが、複数の刑事告発をされています。若狭さんにうかがいます。複数告発されていますが、この中で一番ポイントとなりそうな問題というところになりますと？（コメンテーター 元東京地検特捜部 副部長 若狭 勝 弁護士）今、画面に出ていますけれど、下の方の…やはり卒業証書を、偽と思われるものを、議長とか副議長に見せたというのが刑法の犯罪とされる偽造私文書等行使の疑いということですよね。私が、もし現職の検事だとしたら、この案件について、今の、偽造私文書等行使という犯罪が、一番、証拠的には固い。議長とか副議長が証言するだろうし…ということなので、しかも現職市長でありながら、こういう偽の文章を示したと…議長･副議長に。悪質であるということなので、私が現職の検事だったら、これは起訴対象というふうに見ると思います。（津川 祥吾 アンカー）なうほど。あとですね、田久保前市長が、会見の中で何度もおっしゃっているところで…なかなか理解し難いところをちょっと確認したいのですけれども…。「捜査上の問題については答えないんだ」と、「答えを差し控えます」という言い方もされましたが…、若狭さんは元々捜査をされていた立場でもありますので、ちょっと確認させていただきたいのですが、こういった人が何かを話すというのは、「捜査上の支障がある」ということは…あり得るのですか？（コメンテーター 元東京地検特捜部 副部長 若狭 勝 弁護士）まず結論的に言うと、「捜査上の支障がある」というのはほぼないですね。ごく一部、まだ全然公になっていないことを外に漏らされると、捜査上、支障が出る場合はごく一部はありますけれど、そのほかの場合、特に今回のように、かなり事実や何かが公になっている分については、自分で政治家として説明責任を果たすためにきちんと述べるということが「捜査上の支障になる」ということはないです。（津川 祥吾 アンカー）ご本人は「捜査上の支障がある」とは言っていませんので、そこは一応確認しますが、記者さんがそういうふうに聞いたことがあったので、それについて、今、私、確認しましたが…。本人は「自分の意思では答えられないんだ」と。これは「私は精一杯できる対応をしています」と言っていますが…「答えない」というのは、刑事手続きでは自分にとって不利な供述を拒む権利がある。これは憲法でありますので、非常に大事な権利ではありますが、「権利がある」というだけであって…「答えてはいけない」というふうに禁止されてるわけではないですよね。これ…説明できますよね？（コメンテーター 元東京地検特捜部 副部長 若狭 勝 弁護士）そうですね。むしろ…ですから政治家で…しかも今度は立候補しようとしているのであれば、それは答えるべきスタンスであるべきだと思いますけど。