YouTube¤Ç5000ËüºÆÀ¸¡¢À±Ìî¸»¡Ö»þ¤è¡×¤¬¾ÅÆîÂæ±Ø¤ÎÎó¼ÖÀÜ¶á¥á¥í¥Ç¥£¤Ë
ÁêÅ´¤Ï20Æü¡¢ÁêÅ´¤¤¤º¤ßÌîÀþ¡¦¾ÅÆîÂæ±Ø¤ÎÎó¼ÖÀÜ¶á¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¡¢À±Ìî¸»»á¤Î³Ú¶Ê¡Ö»þ¤è¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£±¿ÍÑ³«»Ï¤Ï2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡£
MV¸ø³«¤«¤é10Ç¯¡¢¥Õ¥¡¥ó°¦Ãå¤Î¡ÖÀ»ÃÏ¡×¤Ç¼Â¸½
¡Ö»þ¤è¡×¤Ï¡¢À±Ìî¸»»á¤Î4ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØYELLOW DANCER¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£
Æ±¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤Ï¾ÅÆîÂæ±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤ä²þ»¥¸ý¤Ê¤É¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÁêÅ´Àþ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¿¼¤¤ºîÉÊ¡£2015Ç¯11·î30Æü¤ËMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¸ø³«Åö»þ¤«¤é±Ø¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢±èÀþ¤ÎÊý¡¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£YouTube¤Ç¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï2025Ç¯11·î20Æü»þÅÀ¤Ç5,000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ø·¸°÷¤Î¡ÖÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÈ¯°Æ
º£²ó¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÍøÍÑµÒ¤Ë¤è¤ê°ìÁØÁêÅ´Àþ¤Ø¤Î°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¾ÅÆîÂæ±Ø¤Î·¸°÷¤¬¼«¤éÈ¯°Æ¤·¡¢¼Â¸½¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥á¥í¥Ç¥£¤Ï¾ÅÆîÂæ±Ø¤Î1ÈÖÀþ¡¦2ÈÖÀþ¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÀÜ¶áÊüÁ÷¤¬Î®¤ì¤ëÁ°¤ÎÌó10ÉÃ´Ö¡¢³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥í¥Ç¥£¡ÊÅÅ»Ò¥Ù¥ë²»¡Ë¤¬Î®¤ì¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À±Ìî¸»»á¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤ÎºÝ¤Ï¤¼¤Ò¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²èÁü¡§ÁêÌÏÅ´Æ»¡Ë
Å´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÊÔ½¸Éô
¡ÊÎ¹¤È½µËö¤ª¤Ç¤«¤±¡ªÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë