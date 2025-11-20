11月6日（木）から、「サンマルクカフェ」と「キットカット」の初コラボレーションとなる期間限定メニュー全4種の販売がスタートしました！

キットカットといえば、ミルクチョコの中に入ったウエハースのサクサク食感が大事なお菓子。今回のコラボ商品には、キットカットがまるごと使用されているんです。この記事では、「プレミアムチョコクロ」を含む話題の商品を実食レビューしていきます！

カフェ好き、チョコ好きにはたまらないコラボ

まず紹介するのは、「プレミアムチョコクロ Made with KITKAT」（税込390円）。サンマルクカフェの人気メニュー「プレミアムチョコクロ」が、キットカットのサクサク食感を携えパワーアップ！ ココアパウダーがたっぷりかかった見た目は高級感がただよいます。

「プレミアムチョコクロ Made with KITKAT」

一見すると、キットカットコラボであることがわかりにくいのですが、じつは、カカオパウダーと一緒にかかっているフレークはキットカットをフレーク状にしたものなんです！

外側からもサクサク食感を演出するという、コラボに対する両社の熱を感じる仕掛けです。

本商品の最大の特徴は、やはりその中身。なんと、プチサイズのキットカットが直接ねじ込まれています。

食べるたびに内と外からサクサク食感が楽しめるうえに、チョコレートそのものも入れられているため、端から端まで濃厚なチョコレートが存分に堪能できますよ。

中には、キットカットがまるごと2本入り！

これからの寒い季節にぴったりなのが、「プレミアムホットチョコ Made with KITKAT」（税込620円）。生クリームを配合した濃厚ホットチョコの上には、キットカットがまるごと乗せられています！ コラボの名に恥じぬ豪快なビジュアルは、写真映え間違いなしですね。

「プレミアムホットチョコ Made with KITKAT」

先ほどのチョコクロはウエハースの食感が印象的な商品でしたが、一方のこちらはキットカットのチョコレート部分にフィーチャーした商品です。

というのも、ホットドリンクゆえに、溶けだしたチョコレートがホットチョコをさらに甘くて濃厚な味に仕上げてくれるんです。「ラテ」ではなく「ホットチョコ」なので、まるで、ひとつのケーキを完食したような満腹感を与えてくれますよ。

冬にぴったりのホットドリンク

同コラボでは、今回紹介した商品のほかにも、スムージーやパフェなど全4種類のコラボ商品が展開中です。チョコ好き・カフェ好きの方はチェックしてみては。

（文＝桐田えこ）