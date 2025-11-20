今年デビュー4周年を迎えるINIによる初のドキュメンタリー映画『INI THE MOVIE「I Need I」』が10月31日に公開された。本作は、11人が『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』にて“国民プロデューサー”の投票によって選ばれてから現在までの道のりを貴重な映像とともにたどるという内容になっている。

グループ名の由来でもある「僕たち（I）があなた（I）と繋がっていく（Network）」にもあるとおり、INIはいつもMINI（INIファンの呼称）との繋がりを大切にしてきた。映画のタイトルには「お互いが必要な存在（Need）」となっていくという想いが込められており、INIとMINIとの絆を強く感じられる作品になっている。そこでリアルサウンドは、映画公開を記念してメンバーとMINI、そしてINIのメンバー同士の“繋がり”を感じられるリレーインタビューを企画。どんな時もファンとともに歩いてきたこれまでを振り返り、メンバーそれぞれがソロステージを作り上げた『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCE by MEMBERS』の思い出や最新シングル『THE WINTER MAGIC』に至るまでの4年を、一人ひとりにじっくり語ってもらった。

第10回となる今回は、池粼理人が登場する。（編集部）

ソロステージを経て高まるINIのクリエイティビティ――10月31日、グループ初のドキュメンタリー映画『INI THE MOVIE「I Need I」』が公開されます（取材は10月中旬）。今、どんな気持ちを抱いているかお聞かせください。

池粼理人（以下、池粼）：個人として、グループとして、ドキュメンタリー映画を公開できたらいいなと思っていたので、その夢が実現したことがとても嬉しいです。映画を制作するにあたって、撮影スタッフの方が僕たちに密着してくださっていたのですが、11人の素の部分をかなり撮っていただきました。完成した映画を観て、本当に素晴らしい作品になっていたので、ファンの皆さんにINIがこれまでいかに葛藤して、考えて、一喜一憂してステージに立っているのかをより一層伝えられたらいいなと思います。僕たちの人間性にもフォーカスしてくださっているので、メンバーに対する愛着がさらに湧く映画になっているのではないかと思います。

――池粼さんは、映画のどのシーンに特に着目してほしいですか？

池粼：2つあるのですが、1つ目が（木村）柾哉と京ちゃん（藤牧京介）が今の絆を築くに至るまでのエピソードです。2人があんな想いを抱えていたとは僕は知らなかったので、すごく驚きました。映画を観て、2人にとっては、ぶつかりあった時期も絆を強固なものにするための大切な時間だったのかなと思います。

もう1つが（松田）迅が映画終盤に僕らへのアツい想いを発した部分です。迅はINIの中で最年少のメンバーなのですが、最年少だからこそのピュアさから来る言動に注目したいなと改めて思いました。特に僕は大人になるにつれ、自分のスイッチの入れ方や切り方、何を考えてパフォーマンスすべきなのか悩む時があるので、彼の発言や考え方を参考にしたいなと感じました。年齢は1個しか離れていないのですが、迅の尊敬している部分です。

――映画内でもこれまでの活動を振り返っていましたが、ご自身やグループについて何か気づいたことや感じたことはありますか？

池粼：今回、『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS』のソロステージもかなり取り上げていただいたのですが、やっぱりソロステージを経てINIとして成長できた部分は大きいと感じました。ソロステージは何をしてもいいと言われていて、自由度が高いゆえに何をしたらいいのか難しい場面もありましたが、ソロステージを終えてみると、あの期間があったから11人の主体性やクリエイティビティが育ったのかなと感じていて。実際、『2025 INI 3RD ARENA LIVE TOUR [XQUARE]』では僕たちもかなり演出制作に参加しましたし、各々が主体的に動いて創造できるようになったのは、個人でイベントやライブを作る経験を積めたからだと思うんです。デビュー前は学生をしていて音楽の経験があったわけではない僕のような人間でも、急ピッチで自分の中に音楽性を作り上げられているので、自分の世界観を固める上でも良い機会になったと思います。

「いつかMINI全員と街で遭遇したい」――今回の映画は、“INIとMINIの繋がり”も大切なテーマになっていると感じました。デビュー以降の活動の中で、ファンの存在を最も感じた瞬間はいつですか？

池粼：ライブでMINIの存在を感じられるのはもちろんなのですが、僕個人としては、MINIの皆さんと1人の人として接する瞬間が好きです。例えば皆さんから「こういうところが好きで、すごく応援しています」とか言ってもらえたら、1人のファンの方が僕たちの音楽で少しでも元気になっているんだと感じられて素直に嬉しいです。一人ひとりのMINIと向き合う時間が本当に好きなので、特典会などの機会もありますが、いつかMINI全員と街で遭遇したいなと思っています（笑）。

――今回の映画の主題歌「君がいたから」の作詞には、池粼さんも参加されています。歌詞に込めた想いについても、教えてください。

池粼：一番意識したのは、INIの辿ってきた軌跡を歌詞で表現することでした。特に僕はオーディション当時、まだ学生で無名でした。そんな僕のような人間に光を当てて、手を引っ張って、翼をくれたのはMINIの皆さんです。そんなMINIへの想いを歌詞の中に込めています。それと同時に、青春を描くことも大切にしました。僕たちは今でもメンバーと切磋琢磨して、一緒に成長して、青春のような時間を過ごしているので、それを言葉で表現することも意識しましたね。

「MINIが持つ熱量の素晴らしさは、胸を張って“INIの強み”だと言える」――INIがデビューした2021年当時と比べると、現在は国内外で多数のボーイズグループが活躍しています。そうした中で、INIだけが持つ強みはどこにあると思いますか？

池粼：MINIが圧倒的な熱量で応援してくださることです。MINIの皆さんが持つ熱量の素晴らしさは、胸を張って「INIの強み」だと言えます。ただ、映画の中でも描かれていましたが、僕たちはこれまで、MINIの熱量に対してグループの認知度がそこまで高くないことを課題だと捉えていました。

でも最近、僕は音楽ってそういうものかなと思い始めています。日本の中で認知度の高いアーティストは本当に一握りなのかなと。多くのアーティストは、高い熱量のあるファンがいて、その分野では知られているという人たちなのかもしれないなと思うんです。例えば、僕はHIPHOPや洋楽が大好きなのですが、僕の中ではスターだと思っているアーティストも、街を歩く人は名前も知らないことだってあります。今の僕たちもそういう状態だと思えば、あまりネガティブに捉える必要はないのかも。これだけ僕たちのことを愛してくれているMINIがいる時点で、グループとしては‟勝ち”だと思うんです。

それから、11人のメンバーがそれぞれ自分の世界観を持っていることも強みだと思います。各々のクリエイティビティが育ってきて、楽曲やライブの制作に参加することも増えてきました。ただ、まだこれからも成長していかなければいけないので、強みを意識しつつ努力し続けたいです。

――『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS』で池粼さんは、『UP TO YOU。』と称した展覧会を開催しました。なぜ、展覧会を企画したのでしょうか。

池粼：右も左も分からない中で、実は、最初は僕も音楽でパフォーマンスをしようと思っていました。でも、事務所の社長から「ソロステージでは音楽でも漫才でも、何をしてもいい」と言われたことで、それなら何か突拍子のないおもしろいことがしたいと思って。僕の中でたくさんの方にお見せできるレベルのものと言えば、やっぱり昔から描いていた絵だなと思ったんです。特にソロステージの企画を考えていたタイミングで絵をよく描いたので、そういう意味でも展覧会をしたらおもしろいのではないかと思って『UP TO YOU。』を企画しました。

――展覧会の企画・構成、準備はいかがでしたか？

池粼：大変でした。どこに何を飾り、順路をどうするか、空間の配置を全部自分で考えなければいけなかったので、頭を悩ませながら、壁の配置や視点の動きを計算していましたね。来てくださった方に年賀状風のサイン入りポストカードを配ることも考えてみたりと、いろいろと工夫しました。

――展覧会の企画経験は、今後の活動にどのように活きてきそうですか？

池粼：実は今でも音楽でのソロステージをやれば良かったなと思う時があるのですが、それでも『UP TO YOU。』をやってみて良かったです。個展をやれたことで自信に繋がったので、これまで以上に自信を持ってINIのアルバムのアナザージャケットを手がけることができそうです。あとは、8月に公開した僕のオリジナル曲「1X3」は自分の絵をもとに曲が出来上がったので、今回の展覧会も絵を描くことも、今の自分にすごく活きていると思います。

“HIPHOPをやってきたINI”とMINIならではの信頼関係――活動が5年目に向かう中で、最近ではメンバー個々での活躍や、ソロ楽曲のリリースなども盛んです。それらはグループにどんな影響を与えていると思いますか？

池粼：個人の活動がグループに与える影響はいろいろなものがあると思います。ソロ楽曲について、今はまだ、いただいた複数の曲の中からリリースしたいものをメンバーで選んで、自分たちで歌詞を書く段階ですが、各々がやりたい音楽が明確になってきているからこそ、今後は自主制作を目指していきたいなと思っていて。いちアーティストとして制作という部分は譲らずにこだわって挑戦していきたいです。

――今のお話に関連して、池粼さんは今年、『第27回参議院議員通常選挙』のタイミングでオリジナルラップをSNSで公開されましたよね。社会へのメッセージをラップで伝えていくというHIPHOPならではの手法が多くのMINIに受け入れられたのは、やはり皆さんのこれまでの活動や、池粼さんが慣れ親しんできたHIPHOPに親しみを感じていたMINIの皆さんが多いことも影響しているように感じます。

池粼：INIがやってきた音楽がHIPHOPジャンルだったからこそ、僕のフリースタイルに耳を傾けてもらえたという側面はたしかにあると思います。それに、（許）豊凡が朝の情報番組『DayDay.』（日本テレビ）に出演していたり、日本で考え続けなければいけないテーマに頻繁に触れて、それをファンの皆さんが観てくれていたのも大きいと思っていて。メンバーのおかげでもあると思います。あとは、MINIの皆さんが僕たちのこれまでの音楽を今まで聴いてくださって、HIPHOPのカルチャーを身近に感じてくださったことも、僕が選挙を題材にしたラップを作った時に聴いてもらえた理由の1つなのかなと思っています。

――他のメンバーに個人でやってみてほしい活動は、何かありますか？

池粼：（後藤）威尊に、筋肉雑誌で一面を飾ってもらいたいです（笑）。たけちーは体のことを勉強したいと言っていたので、資格とかを取ってもらって、きちんとした技術と知識でテレビの冠コーナーを持ってほしいです。あとは豊凡にテレビ番組で料理コーナーを持ってほしいですし、僕と西（洸人）と田島（将吾）の3人組ユニット“ドス鯉”（ドス鯉倶楽部／『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』内ポジションバトルでのユニット名）でジャンルを超えた音楽を作ってファンを熱狂させたいです。最近フェスなどを見ていると、特に音楽においては、ファンの方々の耳を僕たちが育てられたら面白いのかなと思っていて。フェスでINIではないアーティストが演奏やパフォーマンスをしたとき、MINIがいろいろな音にノれるように、まずは僕たち発信の音楽で皆さんを揺らしていきたいです。

池粼理人、木村柾哉とこの冬やりたいことは？――11月19日に発売される最新シングル『THE WINTER MAGIC』は、グループ初のウィンターシングルとなります。全5曲の中で池粼さんが特に気に入っている曲はありますか？

池粼：僕も作詞に参加させてもらっている、タイトル曲の「Present」です。ちょうど僕たちの世代が聴いて育ってきたであろう、K-POPのクリスマスソングの良いところを詰め込んだ、可愛らしい‟キュンキュンラブソング”に仕上がっているので、INIの新たな一面を見てもらえると思います。個人的にこの曲は、誰かのクリスマスデートの告白を後押しするような楽曲というイメージを持っていますね。

――今作のテーマ“冬”に絡めて、池粼さんはどんな冬の過ごし方が好きですか。

池粼：冬は本当にただただ好きな季節。冬の朝は空気が冷たくて美味しいので、外に出たくなります。僕は少し変人なので（笑）、毎朝コールドシャワーを浴びる習慣があるのですが、それを秋から冬にかけてやると、水が本当に冷たくて目が覚めるんです。生産性が上がるというか、朝からやる気が出てくる感じがあって、冬のコールドシャワーは気持ちがいいです。寒い季節に他の人はあまりやらないようなことをするのがすごく好きですね。

ただ、そういうことをしている割には足が冷え性で……（笑）。実は昨日、母親が東京に遊びに来たのですが、その時にレッグウォーマーをプレゼントしてくれました。それを着けて寝たら足がポカポカだったので、今年の冬はレッグウォーマーで足の冷え性を乗り切りたいなと思います。

――リレーインタビューの次のメンバーは木村柾哉さんです。この冬、木村さんと一緒にやりたいことはありますか？

池粼：この冬も一緒にお出かけして、1日デートしますか（笑）！

――最後に、MINIの皆さんにメッセージをお願いします。

池粼：今回公開された映画『INI THE MOVIE「I Need I」』を観ていただいて、僕たちとMINIの距離がさらに近づいたら嬉しいです。そして、最新シングル『THE WINTER MAGIC』のタイトル曲「Present」は、僕と洸人という見た目のいかつい2人が甘々な曲を書いています。その温度差で風邪をひかないように、ぜひあたたかくして聴いてください。いつも応援ありがとうございます！

（文＝市岡光子）