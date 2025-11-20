ÍêÁíÅý¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÃë¿©¤Ï¡Ö¼¯»ùÅç»º¥Ö¥ê¤ÈËÌ³¤Æ»»º¥Û¥¿¥Æ¡×¡¡X¤ËÆüËÜ¸ì¤ÇÅê¹Æ¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¤»¤¤¤È¤¯¡ËÁíÅý¤Ï20Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÃë¿©¤Ï¤ª¤¹¤·¤È¤ß¤½½Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ê¸¡º÷ÌÜ°õ¡ËÉÕ¤¤Ç¡Ö¼¯»ùÅç»º¤Î¥Ö¥ê¤ÈËÌ³¤Æ»»º¤Î¥Û¥¿¥Æ¡×¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ï19Æü¡¢ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¤ò»ö¼Â¾åÄä»ß¤·¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ËÈ¿È¯¤·¤¿ÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¡¢ÍêÁíÅý¤Ï17Æü¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ£¹çÅª¹¶·â¤Ï¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡ÖÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
20Æü¤ÎX¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ÍêÁíÅý¤¬¾Ð´é¤Ç¤¹¤·¤ä¤ß¤½½Á¤òÌ£¤ï¤¦¼Ì¿¿¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ ÎÓ²ÂÎµ¡Ê¤ê¤ó¤«¤ê¤å¤¦¡Ë³°¸òÉôÄ¹¡Ê³°Áê¡Ë¤Ï20Æü¡¢Î©Ë¡±¡¡Ê¹ñ²ñ¡Ë³°¸ò¡¦¹ñËÉ°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÁ°¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢ÆþºÆ³«¤ÎÄä»ß¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¡£ÆüËÜ¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ÉÌÌ¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë°ÂÄê¤µ¤»¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î¤¤¤¸¤á¹Ô°Ù¤òÁË»ß¤Ç¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
°Ñ°÷²ñ¤ÎÅúÊÛ¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤È¤½¤ÎÀ¯ºö¤Ø¤Î»Ù»ý¤ò¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÂæÏÑ¿Í¤ÏÆüËÜ¤òÂ¿¤¯Ë¬¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤òÂ¿¤¯Çã¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³°¸òÉô¡Ê³°Ì³¾Ê¡Ë¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Î¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÀïÎ¬¤ÈÀ¯ºö¡¢ÆüËÜ¤ÎÆîÀ¾½ôÅç¤ÈÂæÏÑ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ò·ë¤Ö¡ÖÂè1ÎóÅçÀþ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÎ©¾ì¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡ÊÍÌô¡è§ ¡¿ÊÔ½¸¡§ÍÌÀé·Å¡Ë
