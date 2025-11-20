Crystal Kayが、誕生日パーティ『Birštonas presents CK BIRTHDAY BASH LEVEL 40』を2026年2月28日にKT Zepp Yokohamaにて開催する。

2026年2月26日に生誕40周年を迎えるCrystal Kay。本公演は、昨年12月に開催したデビュー25周年ライブ『CKニーゴー～25TH ANNIVERSARY～』以来、約1年2カ月ぶりに地元 横浜のKT Zepp Yokohamaでの公演となり、節目となる祝いの夜を鮮やかに彩るCrystal Kay珠玉の名曲を披露する。また、過去にコラボレーションしたアーティストや親交が深いアーティストとファンを、自らのバースデーバッシュに招待するというコンセプトのもと開催される。

開催情報とあわせて、第1弾ゲストを発表。EXILE SHOKICHI、SWAY、PSYCHIC FEVERのJIMMYとWEESA、Lucas Valentineがラインナップされている。

チケット抽選受付は『Crystal Kay Digital Membership』会員を対象に、11月22日15時よりスタート。今後、第2弾ゲストアーティストも発表予定だ。

＜Crystal Kay コメント＞

ついに新たな代に突入！私の4ゼロを祝うには、やっぱりステージの上しかないのでやります、バースデーバッシュライブ！！！

そして、大好きなホームタウン横浜でこのネクストステージの始まりをファンの皆さんと一緒にお祝いできるのが楽しみでしかないです！

私の大好きな2000年代のクラブシーンの雰囲気でみんなと思いっきり楽しむ気でいきますのでみんなも踊って、歌って、汗かいて、上がる準備万端できてください！会場で会いましょう✨

